Ci sono Michonne, Negan e Daryl nei nuovi poster di The Walking Dead 10

Non solo gli eroi di Alexandria: AMC dà spazio anche ai villain nei nuovi poster della decima stagione di The Walking Dead appena presentati, a conferma del ruolo sempre più importante che i temutissimi e inquietanti Sussurratori giocheranno nei prossimi episodi.

Nei poster in questione vediamo quindi Daryl, Negan, Carol, Judith e per l'ultima volta Michonne, ma anche Alpha e Beta, leader del gruppo che fa tremare Alexandria ai quali si aggiungerà durante la prossima stagione anche un terzo personaggio chiamato Gamma.

Lo scontro con i Whisperer si preannuncia come una sorta di guerra fredda da vivere nel silenzio più assoluto, cercando di scrutare le mosse dell'avversario e attendendo il momento giusto per sferrare l'attacco decisivo, mantenendo sempre entrambi gli occhi ben aperti. L'atmosfera di tensione si evince anche dal trailer animato rilasciato nelle ultime settimane, durante il quale ascoltiamo la solenne voce di King Ezekiel pronunciare quello che ha tutta l'aria di essere un vero e proprio discorso d'incoraggiamento in vista della battaglia più pericolosa.

A proposito di estenuanti attese: per i fan più curiosi sono già online titoli e sinossi dei primi otto dei dieci episodi che comporranno questa decima stagione di The Walking Dead. La scelta sta a voi: sacrificare la sorpresa all'altare della curiosità o godersi appieno la tensione più subdola?