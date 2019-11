Michonne di The Walking Dead avrà una forte reazione alle morti di Alexandria

Sono numerosi i commenti di Angela Kang sul midseason finale della serie: mentre in molti si stanno concentrando sull'identità dell'aiutante di Negan in The Walking Dead, la showrunner ha anche parlato degli effetti che gli avvenimenti della stagione avranno sulla psiche di Michonne.

Il personaggio interpretato da Danai Gurira si trova lontano da Alexandria, essendo in missione per raggiungere Oceanside insieme a Judith e Luke, nonostante questo scopre il destino toccato all'amico Siddiq durante un colloquio via radio. Come potete immaginare la notizia è stata molto difficile da accettare per Michonne, che ha perso anche il suo amato Rick Grimes, rapito da una misteriosa organizzazione.

Parlando ai microfoni di Hollywood Reporter, Angela Kang, showrunner della serie, parla dell'attuale stato d'animo di Michonne: "Alla fine di tutto ci troviamo di fronte ad una tragedia. Quel personaggio era legato a molte persone, tra cui anche Michonne. Il suo stato d'animo disperato dopo la morte di Siddiq avrà un grande effetto sulla sua storia. La sua morte avrà delle ripercussioni molto gravi".

Scopriremo di più il prossimo 23 febbraio, data in cui andrà in onda la nuova puntata della serie, attualmente in pausa dopo 10 episodi che hanno visto avvicinarsi sempre di più il momento dello scontro tra i cittadini di Alexandria e i Whisperer. Sempre la showrunner ha svelato alcuni retroscena su un personaggio di The Walking Dead, che ha avuto un grande impatto in questa prima parte della stagione.