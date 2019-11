Michonne di The Walking Dead non riapparirà subito nella seconda parte della stagione

Mentre si parla dei possibili flashback di Michonne in The Walking Dead, Angela Kang, showrunner della serie, parla del futuro del personaggio interpretato da Danai Gurira, attualmente in missione insieme a Judith ad Oceanside.

In un'intervista concessa ad Hollywood Reporter, Angela Kang rivela che dovrà passare del tempo prima di rivedere in azione Michonne contro i Sussurratori, a causa di complicazioni nella situazione ad Oceanside: "È partita con Virgil, e sarà un lungo viaggio, per questo non la vedremo per molto tempo, ma non voglio rivelare quando ritornerà indietro. Ma non si è ancora conclusa la sua storia, sono sicura che il pubblico apprezzerà le sue avventure. Dovrà prendere delle decisioni difficili ed emozionanti, ci saranno degli sviluppi interessanti. Penso che abbiamo reso onore al suo personaggio. Sarà fantastica, ma non posso dire altro senza rivelare qualcosa".

Sembra quindi che la decisione di Michonne di chiedere l'aiuto di Virgil e della sua comunità per affrontare i Whisperer la terrà occupata per molto tempo, anche se non sappiamo ancora se la sua scommessa la ripagherà. Nel frattempo pare che i fan non stiano apprezzando questa nuovo corso per la serie, come rivela la continua perdita di audience di The Walking Dead, il cui midseason finale della decima stagione ha ricevuto gli ascolti più bassi dello show, in onda dal 2010.