Michonne di The Walking Dead ha fatto una scoperta importante

Abbiamo visto l'addio di Michonne in The Walking Dead, ma le sorprese dei fan non sono finite qui, in particolare ci riferiamo ad un messaggio ritrovato dal personaggio interpretato da Danai Gurira e che avrà importanti ripercussioni sul futuro.

In "What We Become" Michonne è alla ricerca di armi per aiutare gli abitanti di Hilltop e Alexandria a sconfiggere la minaccia rappresentata da Alpha e i suoi Whisperer. Raggiunta l'isola di Virgil, trova però pochi rifornimenti. Nonostante questo la sopravvissuta decide di cercare ancora, trovando in un angolo di un magazzino un paio di stivali già visti su Rick Grimes.

Inizia subito ad interrogare Virgil, chiedendogli una spiegazione riguardo, scoprendo così che quelle scarpe sono state trovate su una barca nelle vicinanze. Michonne si dirige subito sul posto, scoprendo un diario in cui sono segnate diversi località degli Stati Uniti, per esempio Tampa Bay, Florida e Hopewell. Inoltre ritrova anche un cellulare in cui sono state segnate delle parole in giapponese, insieme alla scritta Rick e ad un disegno di Michonne insieme a Judith.

Questa non è stata l'unica sorpresa presente nella puntata, come potete leggere nella nostra notizia riguardo alcuni importanti cammeo presenti in The Walking Dead 10 che hanno permesso ai fan dello show di rivedere alcuni dei loro personaggi preferiti.