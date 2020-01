Ci sarà anche Michonne in The Walking Dead: World Beyond?

L'attrice che interpreta Michonne, Danai Gurira, ha già annunciato che lascerà la serie principale con la decima stagione. Il modo in cui lascia la serie però potrebbe indicare che la vedremo ricomparire in una delle due sole stagioni di The Walking Dead: World Beyond.

La cosa certa è che l'universo di The Walking Dead si sta ampliando, e di molto. Con la serie principale ormai alla sua decima stagione, due spin-off e una futura trilogia di film in programma i fan dei morti viventi targati AMC possono stare tranquilli.

Dopo l'uscita di Rick Grimes dalla serie principale e la sua futura ricollocazione nell'universo cinematografico, c'è chi si chiede se anche Michonne subirà un trattamento simile. In particolare, la combattente armata di katana potrebbe fare ritorno nello spin-off TWD: World Beyond. L'ipotesi giunge dopo la visione dell'ottava puntata della decima stagione, intitolata The World Before. Ovviamente, seguiranno spoiler sulla puntata in questione!

Oltre a riecheggiare il titolo dello spin-off la puntata vede anche la partenza di Michonne. Alleatasi con Virgil, la donna fa rotta verso un'isola del Maryland in cerca di armi che possano aiutare il gruppo a difendersi dalle orde di zombie capitanate dai Sussurratori di Alpha. Il Maryland non è vicino a quello che dovrebbe essere il set principale di World Beyond, il Nebraska, ma a legare le due serie potrebbe essere un elemento in comune: l'organizzazione CRM, la stessa che ha salvato (o rapito) Rick. Il CRM potrebbe avere a che fare con la base navale di Virgil, verso cui è diretta Michonne. Da lì potrebbe effettivamente entrare in contatto con l'organizzazione e arrivare in Nebraska, o potrebbe addirittura incontrare Rick, nel qual caso la ritroveremmo nei film.

Del resto, dopo l'annuncio dell'abbandono di Guarira, lo stesso showrunner Scott Gimple aveva fatto capire qualcosa durante lo scorso ComiCon:

"Vi posso solo dire: ci sono ancora diverse cose incredibili per lei in futuro e non abbiamo completamente finito con lei "

È molto probabile che quello di Michonne non sia affatto un addio all'intera produzione, e forse la ritroveremo a sorpresa in qualche altra forma.

È evidente che gli autori stiano cercando nuovi modi per espandere l'universo narrativo. A questo proposito, TWD: World Beyond avrà qualcosa di unico.