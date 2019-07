The Walking Dead non ha ancora finito con Michonne, parola di Scott Gimple

Dopo il ritorno confermato di Rick Grimes (Andrew Lincoln) e quello sempre più vicino di Maggie Greene (Lauren Cohan), The Walking Dead potrebbe non fare a meno neanche della Michonne di Danai Gurira.

Come sappiamo il personaggio abbandonerà lo show durante la decima stagione, ma un nuovo intervento del produttore Scott Gimple al Comic-Con ha anticipato un suo possibile ritorno: "Danai Gurira ha ancora delle cose fantastiche davanti a sé... e non abbiamo ancora finito con lei - vi dirò solo questo."

AMC e Universal nei giorni scorsi hanno pubblicato il primo teaser del film di The Walking Dead che vedrà come protagonista Andrew Lincoln e il suo Rick Grimes, e sappiamo già che non è l'unico progetto in arrivo per estendere l'universo della serie zombie.

Quando poi è stato domandato se Michonne sarebbe apparsa nel film con Rick, l'attrice ha sviato la domanda in perfetto stile no-spoiler: "Non lo so... e se lo sapessi non ve lo direi. Chiedete ai boss, vedete se riuscite a spezzarli."

Parlando della sua imminente uscita dallo show, anche se è stato confermato che a Michonne verrà dato ampio spazio durante tutta la stagione, la Gurira ha commentato: "E' stata dura. E' dura. E' stata una decisione molto difficile da prendere. Dire addio al personaggio, è stato profondamente emozionante."

Durante il Comic-Con è stato finalmente rivelato il trailer ufficiale di The Walking Dead 10: lo show tornerà in onda il prossimo 6 ottobre.