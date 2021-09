Mick Foley in un video su Facebook: 'WWE, hai un problema'

L'ex star della WWE, Mick Foley, ha esternato tutte le sue perplessità sull'attuale processo creativo della compagnia, che a suo parere non è più una casa per i giovani e promettenti wrestler. "WWE, We've Got a Problem," così dice senza mezzi termini Foley nel video youtube in cui spiega perché quello non è più un luogo in cui si coltivano nuovi talenti.

L'ex wrestler ha infatti individuato la possibile radice del problema. " [La questione esiste] In parte perché AEW sta facendo un ottimo lavoro nell'attirare grandi talenti, talenti provati, costruendone di nuovi, creando trame. Ma in parte è anche un problema creato da loro [la WWE]" ha spiegato Foley nel video.

Ha poi continuato: "Penso che i talenti più giovani vedano il modo in cui i personaggi in fase di sviluppo vengono tagliati o lasciati per strada o, nel caso di Karrion Kross, allontanati e persino presi in giro quando debuttano nel roster principale." Kross era il vecchio NXT Champion, usato dalla WWE. Il wrestler ha perso la sua partita di debutto a Raw in meno di tre minuti, ha continuato senza la sua manager e partner nella vita reale, Scarlett, e ha iniziato a indossare un casco e una corona accolto con derisione dai fan online.

"Se fossi un aspirante talento ora o un talento della grande lega con una decisione importante da prendere, non sono sicuro che mi fiderei della creatività della WWE per fare la cosa giusta con la mia carriera" ha aggiunto Mick Foley. "Ragazzi avete fatto miracoli con me in passato , ma quello era un momento diverso, un posto diverso. Se fosse oggi, non sono sicuro che mi fiderei a lasciare la mia carriera nelle loro mani. E fino a quando questo non cambierà, WWE, hai un problema."

