Mickey Rourke fan di Law & Order SVU: 'molto meglio di quella m***a Marvel'

Mickey Rourke è diventato da poco tempo un fan di Law & Order: SVU, serie tv procedural in onda da 22 stagioni e spin-off più longevo della saga tv madre di Law & Order. Nel post Rourke ne ha approfittato per rimarcare tutto il suo astio nei confronti di Marvel Studios e con l'MCU con i quali non si lasciò proprio bene ai tempi di Iron Man 2.

Mickey Rourke ha raccontato di aver iniziato a vedere Law & Order: SVU durante il periodo in quarantena. Aveva sempre sentito parlare bene dello show ma non l'aveva mai visto fino a poco tempo fa, quando ha spostato la sua attrezzatura da palestra in soggiorno. Nel post Rourke elogia le star della serie, da Mariska Hargitay a Christopher Meloni, da Stephanie March a B.D. Wong e Ice T, affermando che le loro performance sono reale recitazione in contrasto con ciò che fanno dalle parti della Marvel.



Il post di Mickey Rourke è stato pubblicato l'8 maggio, proprio il giorno dopo l'undicesimo anniversario dall'uscita nelle sale di Iron Man 2. Rourke da anni critica Marvel per aver ridotto sensibilmente il suo minutaggio nel film, vanificando la sua performance.

L'attore non è più tornato nel franchise da quell'esperienza; la star di I mercenari non è nuovo a sfoghi di questo tipo.

Mickey Rourke ha attaccato Robert De Niro in passato, star con la quale non ha proprio un rapporto idilliaco.



La nuova stagione di Law & Order: SVU ha deciso di occuparsi anche il problema della violenza della polizia e il caso George Floyd.