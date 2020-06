Middlemost Post: Nickelodeon svela le prime immagini della nuova serie animata

Una nuvola parlate, un postino e un tricheco magico da compagnia: cos'hanno in comune questi tre personaggi? Che sono gli improbabili protagonisti di Middlemost Post, nuovissima serie ordinata da Nickelodeon e prodotta dal creatore di SpongeBob SquarePants John Trabbic III.

La notizia del nuovo progetto è stata diffusa solo poche ore fa e per ora sono stati ordinati solo 20 episodi che, con nel caso della spugna di Bikini Bottom, potrebbero portare a molti altri nel caso di un debutto di successo.

"Middlemost Post racchiude tutto quello che cerchiamo in un nuova serie: un mondo fantasioso e davvero unico, personaggi adorabili che si preoccupano profondamente l'uno dell'altro e grandi momenti comici che guideranno la storia", ha dichiarato Ramsey Naito, Vicepresidente esecutivo della Nickelodeon Animation. "La serie è stata creata dal nostro John Trabbic e da Dave Johnson e non vediamo l'ora di dar vita ai personaggi e ai luoghi di questa nova produzione e di condividerla con tutto il nostro pubblico."

In calce potrete trovare la prima immagine ufficiale, mentre di seguito la sinossi ufficiale della serie in 2D:

"In Middlemost Post, Parker J. Cloud, un esuberante nuvola di pioggia, vive e lavora nell'ufficio postale di Middlemost con Angus, un postino corpulento e rispettoso delle regole che ama la sua solitudine e l'efficienza, e Russell, il loro tricheco magico il cui stomaco è così grande che funge anche da magazzino. Insieme viaggiano attraverso il Monte Middlemost e nei sei regni di Somewhere per consegnare la posta, incontrando lungo la strada persone davvero bizzarre e fuori dal comune. Pian piano in questo improbabile trio si crea un profondo rapporto di amicizia, ma quello che non sanno è che il destino li ha riuniti per preparali ad una sfida senza pari."