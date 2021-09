Midnight Mass 2, la seconda stagione si farà? Ecco cosa sappiamo

La nuova serie del creatore di The Haunting, intitolata Midnight Mass, è su Netflix dal 24 Settembre e ha già raccolto ottime recensioni. Lo show si concentra su Padre Paul, un misterioso prete che si reca in una cittadina dove, in seguito al suo arrivo, iniziano a verificarsi strani eventi. Ora tutti si chiedono: ci sarà una stagione 2?

Da quel che sappiamo, i sette episodi in teoria sarebbero dovuti andare a comporre una miniserie, dunque un prodotto che non dovrebbe vedere seguito. Tuttavia il davvero larghissimo successo dello show potrebbe sconvolgere i piani di Mike Flanagan. Non sarebbe improbabile, infatti, un annuncio di una seconda stagione, che in caso dovrebbe arrivare comunque entro un mese. Ma Netflix ci ha abituati anche ad altri tipi di sorprese. E non sarebbe neanche la prima volta che una serie pensata come un prodotto limitato venga portata avanti dai produttori.

Bisogna ricordare, in ogni caso, che l'attesa potrebbe non essere breve, perché Flanagan è impegnato in altri progetti con la piattaforma streaming. Proprio in questo periodo è in corso lo sviluppo della nuova serie The Midnight Club, basato sul romanzo horror di Christopher Pike e che arriverà su Netflix nel 2022. Questo spingerebbe dunque l'eventuale produzione della stagione 2 di Midnight Mass più avanti. Vedremo cosa accadrà.

Intanto, per rinfrescarvi la memoria in vista di una eventuale stagione due, vi lasciamo con la nostra spiegazione del finale di Midnight Mass. Se, invece, non ne avete bisogno e volete scoprire cosa ne abbiamo pensato della serie di Mike Flanagan, ecco la nostra recensione di Midnight Mass. E a voi è piaciuta? Sperate in una seconda stagione?