Midnight Mass, cosa guardare se avete amato lo show di Flanagan

Nell'attesa di scoprire se ci sarà un'eventuale stagione 2 di Midnight Mass, ecco alcune serie e film che consigliamo di vedere a chi ha amato la serie Netflix diretta da Mike Flanagan, Midnight Mass.

Midnight Mass ha conquistato consensi da parte di critica e pubblico sin dal debutto, a settembre 2021. Ambientata sulla remota Crockett Island, nella serie vediamo una piccola comunità di persone che vive una fase di declino spirituale. L'arrivo del giovane padre Paul (interpretato da Hamish Linklater) sconvolge gli abitanti dell'isola, sulla quale si aggira anche una presenza misteriosa.

Ecco 4 consigli di visione se avete apprezzato Midnight Mass!

The Fog (1980)

Nel film diretto da John Carpenter ritroviamo l'ambientazione di una piccola cittadina costiera, nella quale iniziano ad accadere eventi misteriosi, come la comparsa di alcuni poltergeist in concomitanza dell'arrivo di uno strano banco di nebbia. Pur trattandosi di una produzione horror minore (con un costo totale di 1,5 milioni di dollari), The Fog è stato decisamente rivalutato negli ultimi anni e nel 2005 ha ispirato il remake The Fog - Nebbia assassina, diretto da Rupert Wainwright.

Frailty - Nessuno è al sicuro (2001)

Esordio alla regia per Bill Paxton, Frailty è un thriller che si avvicina ai temi religiosi di Midnight Mass. Il protagonista è Fenton Meiks, interpretato da Matthew McConaughey, un uomo che rivela a un agente FBI di essere a conoscenza della vera storia e dell'identità di un serial killer noto con il soprannome di "Mano di Dio", che avrebbe come missione quella di punire alcuni criminali che ritiene dei "demoni".

1922 (2017)

Ispirato all'omonima opera letteraria di Stephen King, il film è ambientato esattamente nel 1922 e, come Midnight Mass, è una produzione originale Netflix. La tensione tra l'agricoltore Wilfred James (interpretato da Thomas Jane) e la moglie Arlette (Molly Parker) aumenta quando la donna non sopporta più la vita in campagna e gli comunica che vorrebbe che la famiglia si trasferisse in città, a Omaha. Ne seguirà una serie di tragici eventi per la famiglia, incluso il figlio Henry.

The Outsider (2020)

Un altro adattamento di Stephen King, ma stavolta si tratta di una serie TV prodotta da HBO, che in Italia è andata in onda su Sky Atlantic tra febbraio e marzo 2020. Durante un'indagine in apparenza molto semplice sull'omicidio di un ragazzo, l'esperto detective Ralph Anderson (interpretato da Ben Mendelsohn) scopre l'esistenza di una misteriosa forza soprannaturale che potrebbe avere a che fare con il caso.

Infine, non possiamo non menzionare Hypnotic con Kate Siegel, che in Midnight Mass interpreta Erin Greene, e che è presente su Netflix in molte altre produzioni del marito Mike Flanagan.