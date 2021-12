Midnight Mass, Flanagan a Netflix: 'Vorrei che fosse disponibile in copia fisica'

Mentre tutti si chiedono se ci sarà Midnight Mass 2, il suo creatore, Mike Flanagan, pubblica un tweet in cui afferma di aver provato a convincere Netflix a modificare la sua politica circa i prodotti di sua proprietà. La mente dietro a The Haunting, vorrebbe infatti che la piattaforma rilasciasse una versione fisica della sua ultima serie.

Flanagan ha espresso in primis la sua volontà di vedere tutti i suoi lavori in versione fisica, ritwittando la richiesta di un utente di pubblicare il DVD e Blu-Ray di Midnight Mass. Il creatore della miniserie, ovviamente, ha incoraggiato i fan a richiederla. Secondo quanto sappiamo, attualmente Netflix ha pubblicato versioni fisiche solo di show molto famosi, come Stranger Things, House of Cards e Orange Is the New Black. Gli altri, invece, sono esclusivamente sulla piattaforma. Una cosa che, in ogni caso, conviene al colosso, perché in questo modo si possono attirare più abbonati. Certo, è anche vero che le uscite dei cofanetti di show famosi arrivano generalmente molto tardi rispetto a quelle sulla piattaforma, quindi sono chiaramente chicche per collezionisti, che non intaccano il numero di abbonamenti.

In ogni caso, Flanagan ha specificato in un Tweet separato che ci sono versioni fisiche sia per The Haunting of Hill House che per The Haunting of Bly Manor, perché Netflix ha prodotto entrambi in collaborazione con Paramount, e perché parliamo di prodotti di gran successo. Tuttavia, al momento "non ci sono piani" per un rilascio in DVD e Blu-Ray di Midnight Mass, poiché è di proprietà esclusiva di Netflix. Quindi sta soltanto a loro.

Adesso, mentre i fan chiedono a gran voce l'arrivo della miniserie firmata da Flanagan in copia fisica, il regista stesso vi racconta in un video lo sviluppo di Midnight Mass!