Midnight Mass, Hamish Linklater spiega il personaggio di Padre Paul

Midnight Mass di Mike Flanagan, la mente dietro The Haunting of Hill House, è finalmente arrivata su Netflix il 24 Settembre. Lo show, incentrato sul carismatico e misterioso Padre Paul che approda sull’isola di Crockett Island, ha visto un incredibile Hamish Linklater nei suoi panni. Proprio lui ha spiegato le motivazioni di Paul.

Quando gli viene dato il dono della ritrovata giovinezza, Pruitt/Paul torna a casa con l'Angelo al seguito, e decide che donerà il sangue della creatura a coloro della sua comunità che ama attraverso il vino della comunione. Proprio l'attore ha spiegato il perché di questa scelta. "L'esperienza fisica nella scrittura di Mike in quel confessionale, quando parla dell'incontro di Monsignor Pruitt con The Angel... il linguaggio è così sensuale", ha detto Linklater a TheWrap. “E penso che abbia senso in termini di logica che padre Paul sente che sia un miracolo quello di poter stare con questo angelo e la rivitalizzazione che ha ricevuto.[...] e poi questo incontro con questa creatura non è altro che un dono di Dio e qualcosa che vorresti condividere con le persone che ami di più".

Linklater ha poi parlato della sfida di dover interpretare un uomo anziano nel corpo di una persona giovane, cosa di cui era al corrente sin dall'inizio. "Ho pensato che quando tornerà ed è giovane sarà proprio entusiasta! Quindi, se fossi un vecchio che va in giro nel corpo di un giovane, la mia testa direbbe, 'Oh, cavolo, sono così agile e non è meraviglioso?' Penso che [la serie] parli anche di come padre Paul abbia questo tipo di zelo missionario. Ha questa nuova lingua. Ha questo nuovo corpo. E gli dà una nuova, formidabile energia, una sorta di energia da velocista. Ma poi riesce anche a guardare queste persone con cui ha vissuto tutta la sua vita con tanto amore e cura. E quello era davvero, penso, quello che pensavo di più quando entravo nelle scene, era che avevo avuto effettivamente 70 anni con alcune di queste persone. Ci sono così tanti anni. E il mio investimento negli altri personaggi l'ho davvero curato. Mi hanno mandato i primi tre copioni, quindi sapevo della cosa del vecchio nel corpo del giovane. E poi, una volta che mi hanno dato la parte, mi hanno dato la sceneggiatura del quarto episodio e ho scoperto della cosa del mangiare le persone."

