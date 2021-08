Midnight Mass, il primo inquietante trailer della nuova serie Netflix di Mike Flanagan

A otto mesi dal termine delle riprese di Midnight Mass Netflix diffonde finalmente un primo trailer per la nuova serie a opera di Mike Flanagan, la mente dietro The Haunting of Hill House e Bly Manor.

Midnight Mass, la nuova serie horror targata Netflix, si presenta con un primo trailer.

Ideato e diretto da Mike Flanagan, lo show sarà composto da 7 episodi, e quest'oggi ne possiamo avere un assaggio grazie a un primo video promozionale.

Se siete fan del genere e avete amato Hill House e Bly Manor, non potete perdervi Midnight Mass che oltre a riportare sullo schermo alcuni degli attori di altre produzioni legate a Flanagan e Netflix come Henry Thomas, Rahul Kohli e Kate Siegel, racconta "la storia di una piccola e isolata comunità su un isola in cui esistono divisioni tali da venire solo amplificate quando vi fa ritorno un giovane uomo caduto in disgrazia (Zach Gilford) e quando vi mette piede per la prima volta un prete carismatico (Hamish Linklater). E quando l'apparizione di Padre Paul su Crockett Island coincide con degli eventi apparentemente inspiegabili e miracolosi, un rinnovato fervore religioso prende possesso della comunità. Ma questi miracoli arriveranno mica a qualche costo?".

Con Matt Biedel, Kristin Lehman, Robert Longstreet, Rahul Abburi, Crystal Balint, Igby Rigney, Essoe, Annabeth Gish, Annarah Shephard, Samantha Sloyan e Michael Trucco, Midnight Mass sarà disponibile su Netflix dal 24 settembre.