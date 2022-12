Midnight Mass, Mike Flanagan sull'alcol: 'Lo rinnegavo, poi...'

L'anno scorso, Mike Flanagan e Trevor Macy avevano rapito e terrorizzato il pubblico con la loro serie: Midnight Mass, la quale poneva numerosi dubbi e questioni su argomenti decisamente esistenziali. Tale profondità, rivela Flanagan, non è casuale: essa affonda le sue radici in un grave problema con l'alcol che il regista ha attraversato.

In una recente intervista per Collider, nostra fonte, Flanagan ha rivelato che "il progetto è enormemente differente dagli altri che ho fatto perché è uno dei progetti più personali per me, non tanto perché parla di ciò che credo della fede e della religione, o su cosa significhi essere al mondo e ciò che succede quando moriamo (a tal proposito vi consigliamo di dare un'occhiata all'acclamato monologo sulla morte di Midnight Mass), o domande come queste. Lo show nasce da una grandissima ansia che avevo, prima di ammettere di aver un problema con l'alcol e di arrivare alla sobrietà".

Un aspetto personale che sembra aver coinvolto direttamente e/o indirettamente Trevor, gli scrittori, il cast e, di conseguenza, gli spettatori: "Tutti combattiamo una battaglia. Ma l'unica cosa che ci divide sono le risposte che ci diamo a quelle domande universali. (Perché siamo qui? Qual è il senso della vita? Cosa succede quando moriamo? E dove andiamo?). Quindi, è un progetto molto personale e intimo, ma sembra esserlo per molte persone".

Lo show è stato inoltre fortemente catartico per il regista, il quale è riuscito a verbalizzare le sue paure più profonde dovute a quella dipendenza così tanto rinnegata: "Non riuscivo ad ammettere per anni di avere un problema con l'alcol. (Lo Show) è stato incredibilmente catartico perché ha rappresentato e ha dato voce alla mia situazione".

