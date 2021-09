Midnight Mass, Mike Flanagan svela un easter egg di Oculus nella serie Netflix

Dal 24 settembre su Netflix è stata pubblicata la nuova miniserie di Mike Flanagan, Midnight Mass, e qualsiasi fan dei lavori del regista riconoscerà volti familiari come Kate Siegel, Henry Thomas, Annabeth Gish e Rahul Kohli di Hill House e Bly Manor. Ma gli attori non sono l'unico collegamento ai lavori precedenti di Flanagan.

Midnight Mass era in origine il titolo di un libro scritto dal personaggio di Siegel nel film Hush e nella serie è presente anche un easter egg di Oculus - Il riflesso del male, uno dei primi grandi successi di Flanagan. La serie sta ottenendo un ottimo successo, tanto che anche Elijah Wood è pazzo di Midnight Mass.



In una recente intervista con Entertainment Weekly, Flanagan ha svelato che lo show contiene un enorme accenno a Oculus; l'oggetto in questione può essere individuato nelle scene ambientate nel centro ricreativo di Midnight Mass, in particolare quando Padre Paul (Hamish Linklater) e Riley (Zach Gilford) hanno delle sedute con gli Alcolisti Anonimi.

"È dietro di loro nel profilo [inquadrature] sul palco. Sta diventando tutto incredibilmente contorto, davvero connesso. Questo è il nostro obiettivo. Voglio che tutti [questi progetti] diventino un'enorme palla di elastici impossibile da districare" ha dichiarato Flanagan.

Flanagan ha parlato anche del cameo vocale di Carla Gugino:"Non abbiamo avuto modo di lavorare con Carla sul set per diverso tempo e quando ci stavamo preparando per Midnight Mass, aveva un progetto in contemporanea ma questo è un modo per coinvolgerla e renderla partecipe dello show".



