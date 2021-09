Midnight Mass, misteri e follia nel trailer della nuova serie di Mike Flanagan

Avevamo già visto un primo teaser trailer per Midnight Mass, la nuova serie Netflix firmata da Mike Flanagan, ma quest'oggi la piattaforma streaming ha diffuso una nuova anteprima tutta da gustare.

Dopo una lunga fase di produzione e post-produzione, Midnight Mass sta finalmente per arrivare su Netflix.

Il 24 settembre debutterà sul servizio streaming la nuova serie tv di Mike Flanagan, il creatore di The Haunting of Hill House e The Hunting of Bly Manor, che ancora una volta si tuffa a capofitto nel genere horror per raccontare "la storia di una piccola e comunità situata su un isola piuttosto divisa, i cui problemi verranno ancor più visibilmente a galla quando un giovane uomo caduto in disgrazia (Zach Gilford) vi farà ritorno, ma non solo. Nello stesso momento arriverà sull'isola anche un prete carismatico (Hamish Linklater). L'apparizione di Padre Paul su Crockett Island coinciderà infatti con degli incredibili eventi dalla natura apparentemente miracolosa, e un rinnovato fervore religioso che si impadronirà della comunità. Ma questi miracoli arriveranno forse a qualche costo?".

Sulle note di Somewhere Only We Know dei Keane, Flanagan ci offre una panoramica di ciò che vedremo nei sette episodi dello show, e da quel che si vede, non mancano misteri e una buona dose di follia. Cliccate sul tasto play per dare un'occhiata.

Tra i membri del cast di Midnight Mass troviamo, oltre a Gilford e Linklater, anche Rahul Abburi, Crystal Balint, Matt Biedel, Annabeth Gish, Alex Essoe, Henry Thomas, Robert Longstreet, Kristin Lehman e Rahul Kohli.

E voi, avete già paura?