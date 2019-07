Midnight Mass: la nuova serie horror di Netflix e Mike Flanagan

Mike Flanagan e Trevor Macy si occuperanno di Midnight Mass, una nuova serie horror ordinata da Netflix. I due autori sono reduci del successo di Haunting of Hill House, la serie basata sul romanzo di Shirley Jaackson del 1959 intitolato L'incubo di Hill House.

La collaborazione è frutto dell'accordo raggiunto tra il colosso dello streaming e Intrepid Pictures di Flanagan e Macy.

La nuova serie sarà composta da sette episodi e sarà incentrata su una comunità isolata che vive all'interno di un'isola che, dopo l'arrivo di un misterioso sacerdote, inizia a sperimentare eventi miracolosi.

All'interno del nuovo progetto con Netflix, Flanagan si occuperà sia della regia, sia della produzione. Così come farà anche il suo partner Macy. I due hanno iniziato a lavorare insieme dai tempi del film Oculus 2014, dopodiché ha continuato a muoversi all'interno del genere horror e thriller, come dimostrano Gerald's Game, Hush e Before I Wake. Quest'ultimi prodotti sono arrivati all'interno della piattaforma streaming di Netflix ancor prima dell'accordo raggiunto tra il colosso dello streaming e i due autori.

La serie Hill House, inoltre, continua con la prossima uscita della seconda stagione, come mostrato dai primi dettagli su The Hounting of Bly Manor. La nuova stagione vedrà tra l'altro il ritorno di Victoria Pedretti, attrice già presente all'interno della prima.