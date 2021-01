Midnight Mass, la nuova serie Netflix è legata davvero a Bly Manor? Risponde Mike Flanagan

Di recente, IndieWire ha pubblicato un articolo sull'attesissima Midnight Mass di Netflix firmata da Mike Flanagan (The Hunting Of, Doctor Sleep) in cui ipotizzava una connessione con The Haunting of Bly Manor, ultima produzione ideata dall'autore, ma lo stesso Flanagan è intervenuto via Twitter per smentire categoricamente la cosa.

Il regista ha semplicemente scritto: "Lasciate che vi aiuti... no, non c'è alcun tipo di collegamento". Diretto, immediato, senza possibilità di replica.



Secondo la sinossi, in Midnight Mass "una comunità isolata dell'isola sperimenta eventi miracolosi - e presagi spaventosi - dopo l'arrivo di un giovane sacerdote carismatico e misterioso". Tutti gli episodi della serie saranno diretti da Mike Flanagan, e la serie presenta alcuni interessanti collegamenti con altre opere del regista.

Per esempio, nel suo film Hush la protagonista - interpretata da Kate Siegel - è una scrittrice che sta lavorando a un romanzo intitolato proprio Midnight Mass; oppure, in Il gioco di Gerald (tratto dall'omonimo romanzo di Stephen King), compare a un certo punto una copia di un libro dallo stesso titolo.

Le riprese di Midnight Mass erano iniziate nel 2020, a Vancouver, ma la Pandemia ha costretto la produzione a fermarsi. I lavori sono poi ricominciati ad agosto 2020 e si sono finalmente conclusi a dicembre dello stesso anno, neanche un mese fa. Ci vorrà dunque ancora del tempo per terminare la post-produzione e avere un trailer ufficiale.



