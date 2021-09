Midnight Mass: poster per la serie Netflix di Mike Flanagan, prossima settimana il trailer

Netflix ha pubblicato in rete il primo poster ufficiale di Midnight Mass, la nuova serie horror di Mike Flanagan, reduce dal successo delle due stagioni di The Haunting sempre per la piattaforma digitale di streaming. Il debutto del nuovo show è previsto per il prossimo 24 settembre con il primo trailer che dovrebbe esordire la prossima settimana.

Leggendo il comunicato stampa di Netflix, la nuova serie horror Midnight Mass è descritta come "il racconto di una piccola e isolata comunità su un isola in cui esistono divisioni tali da venire solo amplificate quando vi fa ritorno un giovane uomo caduto in disgrazia (Zach Gilford) e quando vi mette piede per la prima volta un prete carismatico (Hamish Linklater). E quando l'apparizione di Padre Paul su Crockett Island coincide con degli eventi apparentemente inspiegabili e miracolosi, un rinnovato fervore religioso prende possesso della comunità. Ma questi miracoli arriveranno mica a qualche costo?".

Nel cast troviamo un nutrito gruppo di attori composto da Matt Biedel, Kristin Lehman, Robert Longstreet, Rahul Abburi, Crystal Balint, Igby Rigney, Essoe, Annabeth Gish, Annarah Shephard, Samantha Sloyan e Michael Trucco. Mentre in attesa del trailer ufficiale, che dovrebbe esordire la prossima settimana, vi rimandiamo al teaser di Midnight Mass pubblicato il mese scorso.

Ideato e diretto da Mike Flanagan, lo show sarà composto da 7 episodi. Flanagan è già un'autorità in fatto di horror, reduce dal successo delle due stagioni di The Haunting e alle prese più volte con le produzione tratte dalle opere di Stephen King come i suoi ultimi due film: Il gioco di Gerald e Doctor Sleep, quest'ultimo basato sul sequel letterario di Shining.