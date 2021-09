Midnight Mass, quando esce la serie di Mike Flanagan su Netflix?

Nel 2019 era stata annunciata la produzione di una nuova serie horror di Mike Flanagan, creatore dello show di successo The Haunting. Si tratta anche questa volta di un prodotto Netflix, e dopo due anni sembrerebbe che la nuova serie, intitolata Midnight Mass, sia pronta al debutto sulla piattaforma. Quando arriverà?

Dopo la pubblicazione del trailer ufficiale della scorsa settimana, abbiamo saputo che Midnight Mass sarà disponibile sulla piattaforma a partire dal 24 Settembre. Manca dunque davvero pochissimo.

Secondo quanto letto nella sinossi ufficiale, la serie horror racconterà di un uomo caduto in disgrazia (interpretato da Zach Gilford) che fa ritorno in una comunità molto piccola che si trova in un'isola divisa e piena di problemi, Crockett Island. Non sarà, però, l'unico ad approdare nel luogo, perché ben presto arriverà anche Padre Paul, un carismatico prete. Dopo il suo arrivo inizieranno ad accadere inspiegabili miracoli, che riaccenderanno la fede degli abitanti del posto. Tuttavia ci si chiede: tutti questi miracoli avranno un costo?

Nei giorni scorsi si era ipotizzato che Midnight Mass possa essere legata a The Haunting of Bly Manor, e Mike Flanagan ha prontamente commentato la cosa. In ogni caso, che il collegamento ci sia o meno, la serie si preannuncia molto interessante, e come abbiamo visto già in precedenza, ci si può aspettare davvero tanto da questo sceneggiatore e regista.