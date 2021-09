Midnight Mass, Rahul Kohli: 'Joel di The Last of Us ha ispirato il mio personaggio'

Tra poche ore arriverà su Netflix Midnight Mass, la nuova serie tv sviluppata dal creatore di The Haunting of Hill House e Bly Manor Mike Flanagan, e i fan di The Last of Us potranno riscontrarvi un piccolo omaggio al celebre videogioco.

Tutti amano The Last of Us, e a quanto pare quest'affermazione vale anche per Mike Flanagan e l'attore di Midnight Mass Rahul Kohli.

L'interprete dello Sceriffo Hassan nella nuova serie horror di Netflix ha infatti rivelato con un post su Twitter che il look del suo personaggio è fortemente ispirato a quello del protagonista del videogioco, Joel.

"È vero, mentre stavamo sviluppando il look dello Sceriffo Hassan, siamo rimasti così colpiti da The Last of Us di @Neil_Druckmann e l'incredibile performance di @TroyBakerVA nei panni di Joel, che abbiamo deciso di omaggiare questo meraviglioso personaggio con un look ispirato a quello di Joel #MidnightMass" ha scritto l'attore nel suo ultimo tweet, al quale è subito seguita la risposta di Troy Baker, il doppiatore di Joel

"Non riesco a pensare ad un elogio più grande dell'essere in un qualche modo, anche il più piccolo, parte di un'ispirazione per qualcosa o qualcuno. Sei un re. Non vedo l'ora di vedere la tua performance in uno show che sta già ricevendo così tante critiche positive".

E dice bene Baker, perché pare davvero che la critica abbia grandemente apprezzato la nuova serie di Mike Flanagan (anche Stephen King ha adorato Midnight Mass). Ora tocca solo agli abbonati Netflix emettere la proverbiale ardua sentenza...