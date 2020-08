Midnight Mass, è ripartita la produzione della nuova serie Netflix di Mike Flanagan

Dopo l'esperienza con Doctor Sleep e durante la lavorazione di Revival sempre per il cinema, Mike Flanagan può finalmente tornare dietro la sua adorata macchina da presa per girare l'attesissima Midnight Mass per Netflix, nuova serie originale che a quanto pare sarà il prossimo progetto tra i tanti dell'autore.

Le telecamere si sono infatti riaccese sul set dell'originale del colosso dello streaming, e non vediamo l'ora di poter ammirare qualcosa di ufficiale relativo al progetto.



Secondo la sinossi, in Midnight Mass "una comunità isolata dell'isola sperimenta eventi miracolosi - e presagi spaventosi - dopo l'arrivo di un giovane sacerdote carismatico e misterioso". Tutti gli episodi della serie saranno diretti da Mike Flanagan, e la serie presenta alcuni interessanti collegamenti con altre opere del regista.

Per esempio, nel suo film Hush la protagonista - interpretata da Kate Siegel - è una scrittrice che sta lavorando a un romanzo intitolato proprio Midnight Mass; oppure, in Il gioco di Gerald (tratto dall'omonimo romanzo di Stephen King), compare a un certo punto una copia di un libro dallo stesso titolo.

Le riprese di Midnight Mass erano iniziate nel 2020, a Vancouver, ma la Pandemia ha costretto la produzione a fermarsi. Al momento Flanagan è anche impegnato con la produzione di The Haunting of Bly Manor.



Cosa ne pensate? Fateci sapere la vostra nei commenti. Intanto vi ricordiamo che Midnight Mass vede nel cast anche Zach Gilford, Hamish Linklater, Annabeth Gish e Henry Thomas.