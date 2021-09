Midnight Mass, la serie Netflix è legata a Hill House e Bly Manor? Parla Mike Flanagan

Il trailer ufficiale di Midnight Mass ha anticipato nuovi misteri e orrori nella prossima serie tv di Mike Flanagan per il servizio di streaming on demand Netflix, e alcuni fan sospettano che il progetto possa far parte del 'franchise' di Hill House e Bly Manor.

E' possibile che Mike Flanagan abbia realizzato una sorta di trilogia horror per Netflix? L'autore ha voluto chiarire la faccenda tramite un post pubblicato sul suo profilo ufficiale del social network Twitter, nel quale ha risposto direttamente ad IGN. In un tweet successivamente cancellato, infatti, il noto portale di intrattenimento ha pubblicizzato l'imminente uscita di Midnight Mass come nuovo capitolo della saga composta da Hill House e Bly Manor, ma come potete vedere in calce all'articolo Flanagan è intervenuto per stroncare sul nascere questa ipotesi.

"Questo show sicuramente NON rappresenta il prossimo capitolo della serie 'Haunting' - non è correlato in alcun modo a quella serie. Ma sono molto felice che non vediate l'ora di vederla!"

Ricordiamo che Midnight Mass sarà composta da sette episodi, che saranno disponibili su Netflix dal 24 settembre prossimo. La storia è ambientata una piccola comunità isolana nella quale iniziano a manifestarsi degli eventi apparentemente inspiegabili e miracolosi, che scatenano un rinnovato fervore religioso nei membri ella comunità. Nel cast troviamo Matt Biedel, Kristin Lehman, Robert Longstreet, e Rahul Abburi.

Per altri approfondimenti date un'occhiata al primo trailer di Midnight Mass.