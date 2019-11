Il midseason finale di Arrow ci riporta alla celebre isola Lian Yu

Ormai è tutto pronto per la conclusione delle avventure di Oliver Queen: ora che anche Stephen Amell ha detto addio ad Arrow, i fan dovranno aspettarsi grosse sorprese dalla serie. Scopriamo quindi cosa accadrà nel midseason finale grazie alla sinossi ufficiale condivisa da The CW.

L'ottava puntata si intitolerà "Purgatory" e andrà in onda il prossimo 3 dicembre, prima della pausa natalizia della serie. Ma non disperate, perché nel frattempo potremo finalmente vedere l'atteso evento crossover Crisi sulle Terre Infinite, che inizierà la domenica successiva. Ecco la trama dell'episodio: "Con la presenza di Byron Mann. La missione di Oliver lo porta a Lian Yu, dove tenta di non lasciarsi influenzare dalla presenza della Crisi sulle Terre Infinite, finché non riceve l'aiuto di un amico di lunga data. Nel frattempo un Team Arrow al completo affronta un avversario già conosciuto". Alla regia troveremo James Bamford, mentre la sceneggiatura è stata scritta da Rebecca Bellotto e Rebecca Rosenberg.

Non sappiamo ancora come i supereroi dell'Arrowverse riusciranno a sconfiggere una volta per tutte l'Anti-Monitor interpretato da LaMonica Garrett, ma siamo sicuri che sarà una sfida avvincente e piena di colpi di scena. Mentre aspettiamo vi lasciamo con il nostro primo sguardo su Arrow 8, serie TV che ha avuto una notevole influenza, dando l'avvio all'universo condiviso degli show prodotti dall'emittente televisiva The CW.