Nel midseason finale di The Flash Barry Allen dovrà lottare contro sé stesso

Come avete potuto vedere nelle immagini del settimo episodio di The Flash, la Crisi sulle Terre Infinite è ormai alle porte, ma prima Barry Allen dovrà concludere definitivamente la sua sfida contro Bloodwork, come si legge nella sinossi ufficiale diffusa da The CW.

La puntata si intitolerà "The Last Temptation of Barry Allen, Part Two" e andrà in onda il prossimo 3 dicembre. Vi presentiamo quindi la trama rivelata dall'emittente televisiva responsabile dei vari show dell'Arrowverse: "L'epica conclusione del midseason finale diviso in due parti. Mentre Flash deve combattere contro la mostruosa infezione di Bloodwork, Iris e Cisco cercano di aiutare Barry a ritrovare sé stesso prima che la sua identità venga completamente assorbita da Ramsey. Il resto del Team Flash è impegnato a riprendere il possesso di Central City, sconfiggendo l'armata di Bloodwork". La sceneggiatura è stata scritta da Kristen Kim e Joshua V. Gilbert, mentre la regia è stata affidata a Michael Nankin.

Il nuovo avversario presentato ad inizio di stagione sta dando del filo da torcere al supereroe dei fumetti DC, che dovrà in seguito affrontare anche l'Anti-Monitor per salvare i numerosi universi paralleli. Sembra quindi che la serie stia entrando nella sua fase finale, mentre aspettiamo di scoprire come si salverà Barry Allen vi lasciamo con le nostre prime impressioni di The Flash 6.