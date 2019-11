Nel midseason finale di The Walking Dead 10 comparirà un nuovo e misterioso personaggio

Il 24 novembre andrà in onda The World Before (Il mondo precedente), il midseason finale della decima stagione di The Walking Dead e ci sarà anche l'introduzione di Virgil, un nuovo personaggio interpretato da Kevin Carroll, che era stato svelato dall'emittente Amc durante il Comic Con di San Diego.

Come anticipato dal trailer dell'ottavo episodio di TWD, Michonne (Danai Gurira) e Judith (Cailey Fleming) si imbatteranno in Virgil mentre si stanno recando a Oceanside.

Per quanto riguarda questa new entry, non c'è una esatta controparte nei fumetti, anche se il personaggio potrebbe essere basato su Pete, un pescatore e capitano di nave della comunità di Oceanside che compare all'incirca allo stesso punto della storia. Inoltre, Pete è presente in The Walking Dead: Michonne, uno dei videogiochi Telltale basati sul franchise creato da Robert Kirkman. Nei fumetti, Pete fa in modo che Ezekiel (Khary Payton nello show tv) si riconnetta con Michonne e chissà che questo ruolo non venga riservato a Virgil.



L'account Twitter ufficiale della serie ha descritto Virgil come "un uomo molto intelligente e ricco di risorse che sta cercando di riportare a casa i suoi cari".



Nel frattempo, l'atmosfera in Alexandria si fa sempre più calda e i minuti iniziali sottolineano il pericolo di una minaccia interna, che potrebbe esplodere proprio in occasione del finale di midseason. Per maggiori informazioni, vi invitiamo a leggere la recensione di The Walking Dead 10x07.