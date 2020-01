Il midseason finale di The Walking Dead ha preso ispirazione da un film horror

Sta per ricominciare la programmazione di AMC: come abbiamo potuto vedere in questo promo di The Walking Dead il 2020 sarà un anno molto importante per i fan della serie TV sugli zombie. Nel frattempo scopriamo qualche curiosità sulla prima parte della decima stagione.

L'ultima puntata dello show ad essere andata in onda ci aveva fatto vedere i sopravvissuti guidati da Carol e Daryl finire in una trappola di Alpha, leader dei Whisperer. Il gruppo infatti è rimasto bloccato in una grotta circondata da un'orda di zombie. Nel video intitolato "Facts and Easter Eggs" dedicato alle curiosità dell'opera, scopriamo che questo claustrofobico finale è stato influenzato da "The Descent", film del 2005 in cui un gruppo di escursioniste rimane bloccato in un complesso di grotte.

Da quanto è trapelato finora della premiere della seconda parte della stagione, intitolata "Squeeze", i protagonisti di The Walking Dead dovranno fare lo stesso, cercando una seconda via di uscita esplorando il misterioso gruppo di grotte in cui sono rinchiusi.

Ricordiamo che le prossime puntate andranno in onda a partire dal 23 febbraio, se cercate altre indiscrezioni sul dietro le quinte della serie vi segnaliamo questa notizia sui cambiamenti al midseason finale di The Walking Dead proposti da Danai Gurira, interprete di Michonne.