Mighty Ducks: la Disney rivela sinossi e cast completo, tornerà anche Emilio Estevez

In piena febbre "anni '90" pochi giorni fa la House of Mouse ha annunciato una serie ispirata alla pellicola Mighty Ducks del 1992: dopo aver rivelato che Lauren Graham sarà una dei protagonisti dello show, adesso la Disney presenta l'intero cast, nel quale membro d'eccezione sarà Emilio Estevez, vecchia conoscenza della pellicola.

La notizia dell'ultim'ora e a comunicarlo lo stesso ufficio stampa della piattaforma Disney+, su cui la serie sarà disponibile entro la fine dell'anno:

"Emilio Estevez riprenderà il suo amato ed iconico ruolo di Coach Gordon Bombay nella nuova serie Originale Disney+ "The Mighty Ducks". Basato sulla serie di successo degli anni '90, la serie di 10 episodi sarà presentata in anteprima alla fine dell'anno sul servizio di streaming. Oltre a recitare, Estevez sarà produttore esecutivo e si unirà ai membri della serie Lauren Graham e Brady Noon, precedentemente annunciati. A far parte del cast ci saranno anche Swayam Bhatia, Taegen Burns, Julee Cerda, Bella Higginbotham, Luke Islam, Kiefer O’Reilly, Maxwell Simkins e De’Jon Watts."

La risposta dell'attore non si è certo fatta attendere ed infatti, entusiasta, dichiara:

"Once a Duck, always a Duck! Dopo 25 anni sono felice di ri-allacciarmi i pattini, indossare la giacca di Coach Bombay e tornare a interpretare il suo personaggio per questo nuovo capitolo del franchise di Mighty Ducks. Allo stesso modo, sono felicissimo di tornare su questo progetto insieme ai miei amici della Disney e Steve Brill, il creatore originale del franchise, per unirmi a loro sulla nuova entusiasmante piattaforma, Disney + ".

Anche il vicepresidente della piattaforma on demand si è detto felice della scelta: "È stato un piacere lavorare nuovamente al progetto in chiave moderna e rinnovata. Per un'intera generazione Mighty Ducks è stato un simbolo del più sentito lavoro di squadra e non vediamo l'ora che i Ducks tornino a spiegare le ali e volare nuovamente insieme. Siamo davvero emozionati all'idea che Emilio Estevez riprenda il suo iconico ruolo."

Ecco la sinossi di Mighty Ducks:

"Nell'attuale Minnesota, i Mighty Ducks si sono evoluti da sfavoriti sfigati a una squadra di hockey giovanile super competitiva e potente. Dopo che il dodicenne Evan (Noon) è stato espulso senza tante cerimonie dai Ducks, lui e sua madre Alex (Graham) hanno iniziato a costruire la propria squadra di emarginati per sfidare i campioni in carica e l'ideologia del "vincere ad ogni costo" tipica delle competizioni giovanili. Con l'aiuto di Gordon Bombay (Estevez), scoprono che il vero senso dello sport è l'amore per io gioco stesso."