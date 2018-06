Miglior debutto per una serie Freeform per Cloak & Dagger, un crossover in arrivo?

Scommessa vinta quella del network Freeform, costola 'giovane' di ABC che punta su contenuti più teen rispetto all'emittente principale. E con Cloak & Dagger, nuovo serial prodotto dai Marvel Studios, Freeform ha effettivamente vinto la scommessa.

Anche se ci troviamo in un periodo storico dove i film e le serie basate su fumetti con protagonisti dei supereroi sono popolarissime tra il pubblico, il successo non è sempre garantito. Abbiamo visto Iron Fist, che è stato massacrato da pubblico e critica, ma anche Inhumans, un flop senza precedenti che ha portato alla cancellazione immediata del prodotto.

La stessa cosa non si è ripetuta con Cloak & Dagger, serial che cerca - a differenza di molti altri show prodotti per Freeform - di fermarsi a metà strada tra uno show adolescenziale tipico del network ed un serial Marvel di Netflix, con temi più forti e scene più violente.

Una formula vincente, visto che Cloak & Dagger è il debutto più alto per il network dai tempi della superhit Pretty Little Liars; impressionanti, per Freeform, anche i dati digitali e i dati Live+3, che hanno fatto 'incassare' allo show più di 7 milioni di spettatori in USA, un numero enorme per un network cosi giovane.

Intanto un nuovo rumor - non confermato - vorrebbe i Marvel Studios pronti ad annunciare, in tempo per il San Diego Comic-Con di luglio, un crossover tra Cloak & Dagger ed un altro show di successo dello studio, i Runaways.