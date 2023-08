Le 10 migliori serie tv fantasy in base ai voti di IMDB

IMDB è il luogo perfetto per cercare di capire il gradimento di film e serie tv a livello globale. Come ogni aggregatore che si rispetti, stila delle vere e proprio classifiche di gradimento dei prodotti più apprezzati dal pubblico e meglio valutati dagli utenti.

Dopo che IMDB ha fatto una propria lista dei migliori film di Robin Hood, questa volta è toccato a serie tv appartenenti al mondo del fantasy. Genere complesso e mai apprezzato da tutti, il fantasy è sempre uno stile molto complicato e che, di solito, ha grandissimi sostenitori ma, allo stesso tempo, grandi detrattori che non riescono a comprendere come le persone possano appassionarsi ad un mondo così fantastico e non reale. Nonostante ciò, le serie fantasy negli ultimi anni hanno alzato inevitabilmente il livello generale della serialità internazionale.

La classifica comprende sia serie in live action che animate, partendo da Game of Thrones fino ad arrivare a One Piece. Vi sveliamo la classifica completa (dal voto più basso al più alto):

Twin Peaks

One Piece

Gravity Falls

Death Note

Hunter X Hunter

Arcane

Attack on Titan

Fullmetal Alchemist: Brotherhood

Game of Thrones

Avatar: L'ultimo dominatore dell'aria

Nel frattempo The Last of Us è stata votata su IMDB come la miglior serie tv mai realizzata. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!