Le migliori 5 serie animate attualmente disponibili in streaming

L’età dell’oro delle serie TV ha, fortunatamente, dato spazio anche a prodotti di animazione di altissimo livello. Ma quali sono i migliori? Vi aiutiamo noi con una selezione di cinque serie animate, tutte attualmente disponibili sulle piattaforme di streaming, di pregevolissima fattura.

Arcane (Netflix)

Partiamo con il botto: probabilmente il miglior prodotto di animazione appartenente alla categoria delle serie TV uscito negli ultimi anni. A tal proposito, si è iniziato a parlare del finale di Arcane 2, la seconda, attesissima stagione che arriverà su Netflix entro fine anno. La serie animata, prodotta da Riot Games e Fortiche Production, è ambientata nell’universo videoludico di League of Legends in quello che potremmo definire un prequel degli eventi protagonisti del gioco uscito nel 2009. Dallo stile delle animazioni alla caratterizzazione ed evoluzione dei protagonisti, passando per una rappresentazione eccellente delle ambientazioni – Piltover e Zaun sono meravigliose – non possiamo esimerci dal non consigliarvi la visione di questo capolavoro della animazione.

Cyberpunk: Edgerunners (Netflix)

Restiamo in tema serie animate ispirate ai videogiochi con Cyberpunk: Edgerunners. Presente anch’essa su Netflix, la serie ha, nella settimana di lancio, riacceso l’interesse per il videogioco di CD Projekt RED, tanto che proprio in quei giorni si sono registrati un milione di giocatori su Cyberpunk 2077. Peculiarità di Edgerunners lo stile giapponese delle animazioni, create per l’occasione da animation studio Trigger. Anche in questo caso si tratta di un prequel, ragione per la quale non è necessario aver spolpato l’opera dei polacchi per godere appieno del suo racconto incredibile.

Strappare lungo i bordi (Netflix)

Torniamo in patria per un prodotto nostrano, nonché battesimo di fuoco nel mondo delle serie animate di Zerocalcare, per l’occasione sceneggiatore e regista. La trama di questa miniserie, composta da 6 episodi dalla durata di 16-22 minuti l’uno, è incentrata su un viaggio nella vita di Zerocalcare e dei suoi due amici di sempre, Sarah e Secco. Flashback, i simpaticissimi sketch con Armadillo – doppiato da un gigantesco Valerio Mastandrea –, il sarcasmo e l’ironia che da sempre contraddistinguono Zerocalcare sono solo alcuni degli elementi che vi terranno incollati dall’inizio alla fine di questa miniserie.

Marvel’s What If…? (Disney+)

Probabilmente uno dei migliori prodotti usciti dal mondo delle serie TV Marvel negli ultimi anni. Marvel’s What If…? ha attualmente all’attivo due stagioni, composte ognuna da 9 episodi che esplorano universi alternativi con i personaggi protagonisti dell’MCU. “Tempo. Spazio. Realtà. Non hanno un andamento lineare. Formano un prisma di infinite possibilità, in cui ogni scelta può diramarsi verso realtà infinite, creando mondi alternativi a quelli già conosciuti” è l’incipit di ogni episodio, autoconclusivo, in cui viene esplorata una possibile realtà alternativa a quella già conosciuta. Tra i produttori esecutivi ritroviamo Kevin Feige, la serie è attualmente disponibile su Disney+.

Star Wars: The Bad Batch (Disney+)

Negli anni abbiamo imparato a conoscere e apprezzare le serie animate ispirate dall’universo di Guerre Stellari. Tra i migliori prodotti ricordiamo Star Wars: The Clone Wars, di cui questa serie è seguito e, al contempo, spin-off. Protagonisti della trama la Clone Force 99, un gruppo di cloni decisamente sopra le righe composto da sei elementi, ognuno dotato di abilità e caratteristiche uniche. La serie, attualmente in produzione, è disponibile su Disney+ ed è composta da tre stagioni.

