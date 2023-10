I migliori episodi di Rick and Morty da riguardare ad Halloween

Rick and Morty è già di per se una serie d'animazione non convenzionale, con storie raccapriccianti e disgustose proprio perché capaci di sfruttare le infinite possibilità di un multiverso vastissimo. Ecco perché occorre una selezione precisa per decidere quali son gli episodi migliori da riguardare comodi magari durante il periodo di Halloween.

La Stagione 7 di Rick and Morty sarà crollata anche nel rating di Rotten Tomatoes, ma ci sono episodi indimenticabili che difficilmente rivaluteremo in negativo, anzi, sono perfetti per Halloween.

The Ricks Must Be Crazy - Stagione 2, episodio 6: Mentre Rick e Morty esplorano la schiavitù, l'auto viene incaricata di "tenere Summer al sicuro" in un parcheggio alieno. Summer, decisa ad attenersi a una strada lastricata di buone intenzioni, chiede che l'auto smetta di usare la forza letale e poi la forza fisica. Ad ogni nuovo parametro, le misure di difesa dell'astronave diventano sempre più sconvolgenti.

Rest and Ricklaxation - Stagione 3, episodio 6: Rick and Morty ha sempre avuto la tendenza a prendere il classico tropo fantascientifico "l'uomo è sempre stato il vero mostro" e ad analizzarlo fino in fondo, ricordando agli spettatori che i personaggi che amano sono alcune delle persone peggiori del mondo, di solito attraverso mostri metaforici di alto livello. In "Rest and Ricklaxation", Rick e Morty si fanno estrarre i tratti negativi della loro personalità in un centro benessere alieno, rivelando inavvertitamente che A: sono persone terribili e B: sarebbero ancora peggio se migliorassero.

A proposito, avete visto il nuovo promo in stop-motion di Rick and Morty?

The Vat of Acid Episode - Stagione 4, episodio 8: Il terrore non è sempre legato ai mostri, agli slasher e all'ignoto. A volte, il filo più spaventoso che si possa tessere per il pubblico è una storia d'amore senza parole, ornata da un leggero body horror in cima a una montagna, e accompagnata dall'uso più traumatizzante mai registrato di "It's In The Way That You Use It" di Eric Clapton.

Amortycan Grickfitti - Stagione 5, episodio 5: Jerry diventa la mascotte di un gruppo di demoni masochisti della tortura, che traggono un piacere erotico e contorto da quanto è irritante. I disegni dei mostri sono incredibili e la decisione di Rick di indossare un marlin intero come piercing sul busto quando si infiltra nel mondo sotterraneo è un vero e proprio colpo di genio. È Hellraiser per le persone che non capiscono perché continuino a fare Hellraiser.

Night Family - Stagione 6, episodio 4: Non solo un'inquietante reimmaginazione della famiglia Smith come mostri rantolanti e ultraterreni - sempre presenti, sempre in attesa - "Night Family" sfida gli spettatori a chiedersi: cosa succederebbe se finalmente foste chiamati a rispondere di tutte le volte in cui non avete sciacquato i piatti? Si può davvero dire che in sei stagioni, una manciata di progetti spin-off, una pila di videogiochi, fumetti e film per i fan, nessun personaggio del multiverso di Rick e Morty ci ha mai regalato così tante esclamazioni di stupore.

Something Ricked This Way Comes - Stagione 1, episodio 9: È l'episodio di Rick and Morty più spaventoso? Non per un soffio. Ma se avete già trascorso il periodo che precede Halloween a bruciarvi il cervello con ciò che Rick chiama giustamente "Twilight Zone, Ray Bradbury, Venerdì 13 e la magia voodoo della serie", è una bella delizia per il palato guardare il misterioso proprietario del negozio di antiquariato di Alfred Molina che viene massacrato sulle note di DMX.

Rickdependence Spray - Stagione 5, episodio 4: Che cos'è l'horror? Si limita a uomini con maschere di gomma che inseguono adolescenti lascivi attraverso locali caldaia e campeggi? È costituito da protesi in lattice e finti machete incollati a teste finte? Oppure è ciò che disturba? Che si spinge oltre? Che ci fa sentire insicuri? Se l'"horror" è più un sentimento che un genere dipinto a grandi linee, allora niente si adatta alla descrizione meglio di "Rickdependence Spray", l'episodio con il rating più basso dell'era Roiland e l'unico che ha fatto ammettere al co-creatore della serie Dan Harmon che, sì, forse avevano esagerato un po'.