Quali sono i migliori episodi di X-Files? Da oggi esiste un 'best of' della serie

Moltissime sono le teorie su X-Files, a dimostrare quanto la serie fantascientifica sia entrata nell'immaginario collettivo. Oggi, a trent'anni dalla trasmissione su Fox del primo episodio, Hulu ha rilasciato delle raccolte di episodi che comprendono i momenti migliori dello show.

La soluzione è adatta tanto per gli appassionati di lunga data (così da rivivere le avventure riguardanti eventi sovrannaturali, alieni e mostri) quanto per i neofiti (che potranno avvicinarsi alla saga attraverso delle utilissime linee guida). In particolare, le collezioni sono le seguenti:

Best of Aliens & UFOs

"Pilot" (Stagione 1, Episodio 1)

"Ice" (Stagione 1, Episodio 8)

"The Erlenmeyer Flask" (Stagione 1, Episodio 24)

"Duane Barry" (Stagione 2, Episodio 5)

"Jose Chung's From Outer Space" (Stagione 3, Episodio 20)

"Memento Mori" (Stagione 4, Episodio 14)

"Small Potatoes" (Stagione 4, Episodio 20)

"Dreamland" (Stagione 6, Episodi 4 & 5)

"Requiem" (Stagione 7, Episodio 2)

"The Lost Art of Forehead Sweat" (Stagione 11, Episodio 4)

Best of Paranormal & Supernatural

"Shadows" (Stagione 1, Episodio 6)

"Beyond the Sea" (Stagione 1, Episodio 13)

"Excelsis Dei" (Stagione 2, Episodio 11)

"Elegy" (Stagione 4, Episodio 22)

"Chinga" (Stagione 5, Episodio 10)

"Triangle" (Stagione 6, Episodio 3)

"How the Ghosts Stole Christmas" (Stagione 6, Episodio 6)

"Sein und Zeit" (Stagione 7, Episodio 10)

"Closure" (Stagione 7, Episodio 11)

Best of "Monsters-of-the-Week"

"Squeeze" (Stagione 1, Episodio 3)

"Tooms" (Stagione 1, Episodio 21)

"The Host" (Stagione 2, Episodio 2)

"Quagmire" (Stagione 3, Episodio 22)

"Home" (Stagione 4, Episodio 2)

"Detour" (Stagione 5, Episodio 4)

"The Post-Modern Prometheus" (Stagione 5, Episodio 5)

"Bad Blood" (Stagione 5, Episodio 12)

"Folie à Deux" (Stagione 5, Episodio 19)

"Arcadia" (Stagione 6, Episodio 15)

"X-Cops" (Stagione 7, Episodio 12)

"Roadrunners" (Stagione 8, Episodio 4)

"Invocation" (Stagione 8, Episodio 5)

"Lord of the Flies" (Stagione 9, Episodio 5)

"Mulder and Scully Meet the Were-Monster" (Stagione 10, Episodio 3)

Stando alla sinossi ufficiale, "La verità è là fuori. Gli agenti dell'FBI Scully e Mulder la ricercano in questo cult di fantascienza attraverso una ricerca che tenta di spiegare quel che è apparentemente inspiegabile. I loro strani casi includono avvistamenti di UFO, incontri con alieni, rapimenti e tutta la restante sfera del paranormale".

A proposito, X-Files potrebbe continuare anche senza Scully?