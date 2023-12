I migliori film per la TV di tutti i tempi: la classifica di Letterboxd

I film per il piccolo schermo tendono solitamente a non godere della ribalta riservata alle vere e proprie serie TV, trovandosi in quella sona grigia tra piccolo e grande schermo: anche a questa categoria appartengono però delle piccole perle che oggi possiamo riscoprire grazie alla classifica di Letterboxd.

Dando un'occhiata ai film per la TV più votati dagli utenti della piattaforma, infatti, possiamo scoprire prodotti assolutamente meritevoli di un'occhiata: in quinta posizione troviamo ad esempio Culloden, che soffermandosi sulla battaglia di Culloden del 1746 ce ne racconta la storia dall'inedito punto di vista di un'ipotetica troupe televisiva presente sul campo all'epoca degli eventi.

The War Game, datata 1966, ci proiettava invece nell'incubo di un'Inghilterra post-attacco atomico ipotizzando lo scoppio di un conflitto nucleare all'epoca quanto mai possibile; quasi vent'anni dopo Threads, arrivato in Italia come Ipotesi Sopravvivenza, partiva da un'idea molto simile, spingendo però in maniera decisamente più brutale sugli aspetti quasi horror delle vicende dei sopravvissuti.

Goodbye, Farewell and Amen è invece l'episodio conclusivo dell'amatissima M*A*S*H, che dopo tanti anni di messa in onda decise di regalare ai suoi protagonisti un congedo durato ben 2 ore; un caso decisamente particolare è invece quello di Twin Peaks, che occupa la prima posizione di questa top 5 e che, però, altro non è che una versione estesa del pilot della serie amata anche dalla regina Elisabetta.

L'episodio che porta semplicemente il nome della serie a cui appartiene sarebbe stato mandato in onda qualora i risultati dello show non fossero stati quelli sperati, e concludeva in maniera decisamente frettolosa le indagini sulla morte di Laura Palmer: il suo nome, però, è bastato a fargli ottenere un rating di 4.6/5 su Letterboxd. E voi, avete già visto i film in questione? Fatecelo sapere nei commenti!