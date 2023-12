Le migliori serie Netflix del 2023: la nostra top 10

Il mondo delle serie tv è sempre ricco e variegato. Con l'uscita di Blue Eye Samurai, si possono iniziare a tirare le somme dell'annata di Netflix dal punto di vista della serialità in base alla marea di prodotti che sono arrivati in piattaforma nel corso dell'anno, tutti diversi e sempre innovativi.

Un un'epoca come questa nel quale le serie tv hanno conquistato un posto di diritto accanto al cinema per quanto riguarda le narrazioni audiovisive, fare classifiche risulta essere molto difficile. Con l'imperversare dei servizi streaming e i migliaia di prodotti che vengono pubblicati in maniera giornaliera diventa ancor più difficile vederli tutti e capire come, effettivamente, sia andate le cose nel corso dell'anno. Dopo che Sight and Sound ha pubblicato l'elenco dei 10 migliori film del 2023, non si può far altro che parlare anche di quelle che sono le 10 migliori uscite televisivi dell'annata su Netflix in base alla qualità e all'impatto che hanno avuto.

10. Painkiller

9. Castlevania: Nocturne

8. Beef

7. That '90s Show

6. One Piece

5. Queen Charlotte: A Bridgerton Story

4. All the Lights We Cannot See

3. Scott Pilgrim Takes Off

2. The Fall of House og Usher

1. Blue Eye Samurai

Dopo aver visto la prima in classifica, non possiamo fare altro che chiederci se Blue Eye Samurai avrà una seconda stagione. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!