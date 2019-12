La top 10 Netflix del 2019 per Forbes: Black Mirror, The Witcher e Narcos sul podio

Siamo alla fine dell'anno e, come molte riviste, anche il celebre magazine Forbes ha redatto le migliori serie TV Netflix del 2019, stilando un'interessante classifica delle serie più seguite ed apprezzate dell'anno: a dominare il podio tre delle più attese stagioni, tra nuove uscite e vecchie conoscenze.

L'ultima uscita targata Netflix ha letteralmente sbaragliato la concorrenza a distanza di soli quattro giorni dalla distribuzione e in ogni angolo del pianeta raccogli numerosi consensi, complici l'impeccabile recitazione di Henry Cavill, Anya Chalotra e Freya Allen, nei rispettivi ruoli di Geralt, Yennefer e Ciri.

La rivista le aveva inizialmente assegnato un punteggio pari a 8.9, successivamente sceso a 8.8, decurtazione che le costata la medaglia d'oro. Eppure, quella d'argento, metallo comunemente associato alla caccia ai mostri, è forse la più indicata per la serie vista l'ambientazione e la tematiche trattate.

Di seguito troverete la Top 10 delle serie Netflix e i relativi punteggi:

1. Black Mirror (8.8)

2. The Witcher (8.8)

3. Narcos (8.8)

4. House of Cards (8.8)

5. The Crown (8.7)

6. Dark (8.7)

7. Better Call Saul (8.7)

8. Mindhunter (8.6)

9. BoJack Horseman (8.6)

10. Daredevil (8.6)

A balzare subito all'occhio è la schiacciante vittoria del leader dell'intrattenimento: le serie originali Netflix occupano la maggior parte della classifica, salvo una minoranza semplicemente disponibile sulla piattaforma.

Seguendo un'impeccabile piano di distribuzione che sta strizzando sempre più l'occhio anche al cinema, come nel caso di The Irishman di Scorsese, la piattaforma continua a riscuotere enorme successo, indice della inevitabile trasformazione cui il mondo del cinema e delle serie TV sta andando incontro.

Per maggiori curiosità su The Witcher v'invitiamo ad esplorare il Continente con Henry Cavill e per commentare la serie insieme a noi vi rimandiamo alla nostra recensione di The Witcher.