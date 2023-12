Le migliori serie tv del 2023 secondo l'American Film Institute: The Last of Us c'è?

La legittimazione di The Last of Us di HBO passa anche per la prestigiosa classifica di fine anno dell'American Film Institute, che come da tradizione oltre alla lista dei migliori 10 film dell'anno ha annunciato anche la selezione delle migliori 10 serie tv del 2023.

La classifica degli AFI Awards, come sempre non competitiva e pubblicata in ordine alfabetico, quest'anno arriva eccezionalmente prima dell'annuncio dei vincitori degli Emmy Awards, il premio più importante dell'industria della televisione americana, la cui cerimonia di premiazione è stata rinviata a gennaio prossimo a causa degli scioperi del sindacato degli sceneggiatori WGA e del sindacato degli attori SAG-AFTRA. Bob Gazzale, presidente e ceo di AFI, ha dichiarato: "Mentre la nostra nazione e il nostro mondo continuano ad affrontare tempi difficili, l'AFI è onorata di omaggiare queste opere d'arte che ci migliorano e alimentano la nostra empatia: la non concorrenza è il segno distintivo dell’AFI e con questo premio siamo orgogliosi di riunire insieme questa comunità di artisti per celebrare il loro straordinario contributo al nostro tempo”, ha aggiunto.

Qui sotto le 10 migliori serie tv del 2023 secondo l'AFI:

Abbott Elementary

The Bear

Beef

Jury Duty

The Last of Us

The Morning Show

Only Murders in the Building

Poker Face

Reservations Dogs

Succession

Le serie tv selezionate saranno onorate durante un evento privato che si terrà il 12 gennaio 2024 al Four Season Hotel di Beverly Hills. Nel frattempo, scoprite le ultime novità sulle riprese di The Last of Us 2.