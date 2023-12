Le migliori serie tv del 2023, la top 10 del New York Times

La fine del 2023 è vicina ed è tempo di bilanci anche nel mondo dell'intrattenimento. E' in questo periodo dell'anno che grandi riviste e giornali rendono note le loro personali classifiche sui migliori prodotti televisivi usciti nel corso dell'anno e, questa volta, è il turno del New York Times.

Dopo che la rivista Sight and Sound ha pubblicato la sua top 10 dei film del 2023, è arrivato il turno anche di quello che è definito, al momento, il giornale più importante al mondo. I critici del New York Times, ogni anno, raccolgono le proprie idee per stilare la perfetta classifica delle uscite televisive dell'anno che, molto spesso, risultano essere anche quelle che, dal punto di vista qualitativo e mediatico, hanno riscontrato maggior successo tra il pubblico. Questo, però, non esclude che vengano citate serie "minori" o meno conosciute al pubblico mainstream. Vendendo il primo posto della top 10 del New York Times non sembra questo il caso.

10. The Bear 2

9. Beef

8. The Curse

7. Inseparabili

6. Sono vergine

5. Jury Duty - Il giurato

4. The Last of Us/ Somebody Somewhere

3. Reservation Dogs

2. South Side

1. Succession

La prima in classifica non fa altro che confermare il trend dell'anno che vede la stagione conclusiva della serie con Brian Cox e Jeremy Strong trionfare su tutti i fronti. Addirittura, secondo quanto svelato, Succession 4 sarebbe dovuta essere più lunga. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!