Le migliori serie TV horror con cui spaventarsi ad Halloween

Il 31 Ottobre si avvicina, e per vivere al meglio questa giornata vi abbiamo consigliato dei film da vedere la sera di Halloween. Oggi, invece, abbiamo deciso di dedicarci ai fan delle serie: ecco 3 show da guardare la notte delle streghe!

AMERICAN HORROR STORY

Ovviamente nella lista c'è lo show di Ryan Murphy, che è sempre il prodotto perfetto per un Halloween da paura. American Horror Story è uscito su Disney+ da poco, ed è una serie antologica che in ogni stagione ha un'ambientazione e una storia diversa. Tra case stregate, streghe e manicomi, ce n'è proprio per tutti i gusti. Vi basterà scegliere la stagione con la narrazione che fa per voi.

THE HAUNTING

Anche in questo caso si tratta di una serie antologica creata da un Mike Flanagan in stato di grazia, che è recentemente tornato su Netflix con Midnight Mass (un altro prodotto decisamente da vedere). Si compone di due stagioni, Hill House e Bly Manor, ognuna delle quali è ispirata a un racconto o romanzo horror.

SERVANT

Qui un grande regista, Shyamalan, si è messo al servizio della serialità. La serie di AppleTV+ parte dalla morte di Jericho, figlio di Sean e Dorothy, la quale subito dopo il decesso trova consolazione nel prendersi cura di una bambola reborn. A un certo punto la donna assume una giovane tata, Leanne, per accudire la bambola. Tuttavia con il passare del tempo, Dorothy inizia a convincersi che la bambola sia effettivamente Jericho, mentre Sean ha dei sospetti su Leanne.