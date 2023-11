Quali sono le migliori serie tv internazionali del 2023? Ce lo dicono i Premi Emmy

Il meglio della televisione mondiale è stato premiato la scorsa notte a New York in occasione degli International Emmy Awards 2023. I 56 candidati ai premi di quest'anno, assegnati dall'International Academy of Television Arts & Sciences, provenivano da 20 Paesi di sei continenti. Scoprite con noi quali sono state le migliori serie internazionali.

A dimostrazione dell'importanza che le società di streaming hanno assunto nell'industria televisiva internazionale, quest'anno Amazon e Netflix hanno dominato la categoria del miglior film drammatico. Come saprete gli Emmy 2023 sono stati rinviati al 2024.

Due nomination per il colosso Netflix: parliamo del dramma legale sudcoreano Extraordinary Attorney Woo, con Park Eun-bin nei panni di un'avvocatessa autistica alle prime armi con un quoziente intellettivo elevatissimo, e il dramma d'epoca tedesco The Emperess, la leggendaria storia d'amore tra l'imperatore austro-ungarico Francesco Giuseppe ed Elisabeth von Wittelsbach, detta "Sissi".

Due nomination anche per Amazon: il thriller storico argentino Yosi, the Regretful Spy del regista Daniel Burman, sullo scandalo reale dei servizi segreti che ha portato a due dei peggiori attacchi terroristici in America Latina, e il thriller britannico The Devil's Hour con Peter Capaldi.

Netflix ha anche conquistato due vittorie come miglior commedia per il suo successo nordirlandese Derry Girls e per Vir Das: Landing, uno speciale di uno dei migliori comici indiani. La TV tradizionale ha guadagnato qualche posizione, con la nomination per la seconda stagione del reality francese Le Flambeau e per la serie argentina The Boss di Star+.

La gara più combattuta di quest'anno è stata probabilmente quella per la categoria della migliore attrice, con la star di Wonder Woman Connie Nielsen candidata per aver interpretato l'autrice di Out of Africa, realmente esistita, nel biopic danese Becoming Karen Blixen; Billie Piper in lizza per I Hate Suzie Too, la seconda stagione della sua serie cult britannica targata HBO Max; l'attrice indiana Shefali Shah nominata per la seconda stagione di Delhi Crime di Netflix (vincitrice del premio come miglior film drammatico agli International Emmys 2020); e Karla Souza, che ha vinto per il dramma sportivo messicano Dive di Amazon.

Il nome più importante nella categoria del miglior attore è stato quello di Martin Freeman, star di Black Panther e Lo Hobbit, vincitore del premio per il suo ruolo nel dramma della BBC The Responder, dove interpreta un poliziotto in crisi e moralmente compromesso che fa il turno di notte come primo soccorritore nelle strade malfamate di Liverpool. L'attore argentino Gustavo Bassani è stato nominato nella stessa categoria per la sua interpretazione in Yosi, the Regretful Spy; l'attore svedese Jonas Karlsson è stato nominato per il survival thriller svedese di C4, Riding in Darkness; e Jim Sarbh è stato nominato per il ruolo di protagonista nel dramma aerospaziale indiano Rocket Boys.

Nel frattempo, c'è la data della cerimonia degli Emmy 2024.

Di seguito tutti i vincitori dell'edizione:

Arts Programming: Art Is Our Voice, NHK (Japan) Buffy Sainte-Marie, Eagle Vision / White Pine Pictures (Canada) (WINNER) Los Tigres Del Norte: Historias Que Contar, Prime Video / Filmadora (Mexico) Music Under the Swastika‚ The Maestro and the Cellist of Auschwitz, 3B-Produktion GmbH / Deutsche Welle (Germany)

Best Performance by an Actor: Gustavo Bassani in Iosi, El Espía Arrepentido, Oficina Burman (The Mediapro Studio) / Amazon (Argentina) Martin Freeman in The Responder, Dancing Ledge Productions (United Kingdom) (WINNER) Jonas Karlsson in Nattryttarna [Riding in Darkness], Jarowskij (Sweden) Jim Sarbh in Rocket Boys, Culver Max Entertainment Pvt. Ltd. (Formerly known as Sony Pictures Networks India Pvt. Ltd.) / Emmay Entertainment / Roy Kapur Films (India)

Best Performance by an Actress: Connie Nielsen in Drømmeren – Karen Blixen Bliver Til, Zentropa Episodes ApS / Viaplay / Belga / Stage 5 (Denmark) Billie Piper in I Hate Suzie Too, Bad Wolf (United Kingdom) Shefali Shah in Delhi Crime – Season 2, SK Global Entertainment / Golden Karavan / Film Karavan (India) Karla Souza in La Caída [Dive], Madam / Filmadora / Infity Hill / Amazon (Mexico) (WINNER)

Drama Series: Extraordinary Attorney Woo, Astory / KT Studio Genie (South Korea) Iosi, El Espía Arrepentido, Oficina Burman (The Mediapro Studio) / Amazon (Argentina) The Devil’s Hour, Hartswood Films / Amazon (United Kingdom) The Empress, Sommerhaus Serien (Germany) (WINNER)

Comedy Series: Derry Girls – Season 3, Hat Trick Productions (United Kingdom) (WINNER) El Encargado [The Boss], Star+ Original Productions / Pegsa (Argentina) Le Flambeau – Season 2 [La Flamme], Entre 2 & 4 / Making Prod (France) Vir Das: Landing, Weirdass Comedy / Rotten Science (India) (WINNER)

Documentary: Dossiê Chapecó – O Jogo Por Trás Da Tragédia, Warner Bros. Discovery / Pacha Films (Brazil) Mariupol: The People’s Story, Top Hat Productions / Hayloft Productions / BBC (United Kingdom (WINNER) Nazijäger – Reise In Die Finsternis [Nazi Hunter – Journey Into Darkness], Spiegel TV GmbH (Germany) Witness – Serigne vs. The EU, Zungu / Al Jazeera English (Qatar)

Non-Scripted Entertainment: A Ponte – The Bridge Brasil, Warner Bros. Discovery / Endemol Shine Brasil (Brazil) (WINNER) Hôtel du Temps: Dalida [The Time Hotel: Dalida], Mediawan / Ardimages (France) Love by A.I., Tokyo Broadcasting System Television, Inc. / Smart Dog Media (Japan) The Great British Bake Off – Season 13, Love Productions (United Kingdom)

Short-Form Series: Des Gens Bien Ordinaires [A Very Ordinary World], Magneto Prod / Canal+ (France) (WINNER) Lynchings, Record TV (Brazil) Man vs. Bee, RedRum Films (United Kingdom) The Mandela Project, Paramount (South Africa)

Sports Documentary: 30 Dias Para Ganar, North Films / N+Docs / ViX+ (Mexico) Alexia. Labor Omnia Vincit, You First Originals (Spain) Harley & Katya, Stranger Than Fiction Films (Australia) (WINNER) Two Sides, T+W / Whisper Cymru (South Africa)

Telenovela: Cara e Coragem, TV Globo (Brazil) Pantanal, TV Globo (Brazil) Para Sempre [Forever], Plural Entertainment (Portugal) Yargi [Family Secrets], Ay Yapim (Turkey) (WINNER)

TV Movie/Miniseries: Chaeboljib Maknaeadeul [Reborn Rich], Raemongraein / SLL / ChaebolSPC / VIU (South Korea) Infiniti, Empreinte Digitale / Federation Entertainment Belgique (France) La Caída [Dive], Madam / Filmadora / Infinity Hill / Amazon (Mexico) (WINNER) Life and Death in the Warehouse, BBC Studios (United Kingdom)

Kids: Animation: Menino Maluquinho [The Nutty Boy], Chatrone (Brazil) Moominvalley – Season 3, Gutsy Animations (Finland) Rilakkuma’s Theme Park Adventure, Warf Studios / Field Management Expand (Japan) The Smeds and The Smoos, Magic Light Pictures (United Kingdom) (WINNER)

Kids: Factual: Built To Survive, Butter Media / Australian Broadcasting Corporation / Australian Children’s Television Foundation (Australia) (WINNER) Quintal TV – Season 2 [Yard TV], Canal Futura – Fundação Roberto Marinho (Brazil) Takalani Sesame – Season 13, Sesame Workshop / Pulp Films (South Africa) Triff… Anne Frank [Meet… Anne Frank], Cross Media / IFAGE (Germany)

Kids: Live-Action Gudetama: An Eggscellent Adventure, OLM, Inc. (Japan) Heartbreak High, Fremantle / Newbe (Australia) (WINNER) Kol Od Balevav [Memory Forest], TTV Production / Kan Educational / Genesis Philanthropy Group / Gesher Multicultural Film Fund / The AVI CHAI Foundation / Maimonides Fund (Israel) Tierra Incógnita, Disney+ Original Productions / Non Stop (Argentina).