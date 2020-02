Le migliori serie tv in uscita su Netflix a febbraio 2020

Dopo aver accolto a gennaio le nuove stagioni di Sex Education e Le terrificanti avventure di Sabrina, anche il mese di febbraio su Netflix ha in serbo diverse novità interessanti per gli amanti del binge watching. Nel nostro consueto speciale video vi raccontiamo gli show tv più attesi delle prossime settimane.

Il 7 febbraio segna il debutto di Locke & Key, serie tv ispirata ai fumetti di Joe Hill e Gabriel Rodriguez, in un mix fra teen-drama e horror. Tre fratelli ritornano in un'antica dimora del Maine dopo la morte del padre, scoprendo l'esistenza di alcune chiavi magiche dagli strani poteri e di un pericoloso criminale che ha come obiettivo quello d'impossessarsene. Tra i produttori esecutivi il regista di IT, Andy Muschietti.

Tra i ritorni anche quello di Narcos: Messico, spin-off della serie madre Narcos, che presenta gli episodi della seconda stagione. Una guerra tra cartelli della droga nel Messico degli anni '80. Il debutto è previsto per il 13 febbraio.



Dal 23 febbraio debutterà la quinta stagione di Better Call Saul, molto probabilmente con una puntata a settimana. Grazie al ritorno di alcuni dei personaggi più amati di Breaking Bad, le nuove puntate promettono grandi sorprese ed emozioni.

La quinta stagione sarà la penultima, considerando che lo show è stato rinnovato ancora per un'altra stagione, la sesta, che concludere definitivamente le avventure di Saul Goodman.

Il 27 febbraio sarà la volta del ritorno di Altered Carbon, con un cast rinnovato e nuovi esperimenti nel genere sci-fi con un futuro distopico nel quale la morte non rappresenta più un problema per i più ricchi.

