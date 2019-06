Miguel Sapochnik fa chiarezza sulla controversa scena con Daenerys in Game of Thrones 8

Sono passate ormai delle settimane dall'ultimo episodio dell'ottava di Game of Thrones, e dalle decisioni prese da Daenerys Targaryen in quest'ultima stagione dello show HBO che ha appassionato milioni di fan in tutto il mondo per diversi anni. Anche dopo la conclusione della serie, tuttavia, si è continuato a parlare di quello che è successo.

Nel penultimo episodio della serie fantasy, Daenerys ha distrutto Approdo del Re, uccidendo innocenti alla guida del suo drago, Drogon.

Molti spettatori hanno protestato contro queste azioni di Daenerys, poiché per anni si è proposta come salvatrice d'innocenti, intenzionata a porre fine alla schiavitù.

"Il modo in cui ha trattato gli esseri umani e la convinzione che possiede significa che alla fine la sua convinzione diminuirà" ha spiegato il regista Miguel Sapochnik.



"Non s'interroga più su quello che sta facendo ed è la differenza che c'è con qualcuno che ha perso la testa. Questo fa parte di ciò che ci rende umani, ci chiediamo se abbiamo preso le decisioni giuste o meno. Quando prende questa decisione diventa una cosa sola con il drago".

In un video dietro le quinte, Emilia Clarke aveva spiegato:"Ogni singola cosa l'ha portata fino a questo punto, ed eccola lì, da sola. Abbiamo tutti questa parte di noi".

Gli showrunner hanno spiegato che il personaggio è stato testato più volte:"E se le circostanze fossero state diverse, non credo che questa parte di Dany fosse uscita. Se Cersei non l'avesse tradita, non avesse giustiziato Missandei, se Jon non le avesse detto la verità. Se tutto fosse accaduto in maniera diversa non so se avremmo visto questa Daenerys Targaryen".

Dal canto suo Miguel Sapochnik avrebbe ucciso tutti nella battaglia di Winterfell, come da lui stesso dichiarato recentemente. Game of Thrones 8 ha vinto l'MTV Movie Award come miglior serie tv.