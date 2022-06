Mike, ascesa e caduta di Tyson nel primo trailer della serie Hulu

Hulu ha distribuito online il primo trailer di Mike, la nuova serie realizzata da Steven Rogers (Tonya) in collaborazione con 20th Century Television, in uscita sulla piattaforma streaming americana dal prossimo 25 agosto. La serie racconterà la vita e la carriera del pugile più famoso al mondo, Mike Tyson.

Otto episodi in cui si concentreranno vittorie e tragedie di un campione controverso e problematico. Temi razziali, misoginia e il classico 'sogno americano' saranno al centro delle vicende che riguarderanno il pugile. Nel 2020 si parlò di uno sbarco di Hulu in Italia ma poi non se ne fece più nulla.



Trevante Rhodes interpreterà Tyson nel corso della serie, affiancato da un cast corposo che include nomi come Russell Hornsby, Harvey Keitel, Laura Harrier e Li Eubanks.

Tra i produttori esecutivi dello show figurano Karin Gist assieme a Claire Brown. Nel team produttivo anche nomi come il regista Craig Gillespie e la star di Tonya, film diretto proprio da Gillespie, Margot Robbie.



Anche Trevante Rhodes lavorerà allo show in qualità di co-produttore, oltre ad essere il protagonista assoluto della serie.

Prossimamente verrà girato anche un biopic su Mike Tyson con protagonista il premio Oscar Jamie Foxx.

Tyson è stato campione del mondo dei pesi massimi dal 1986 al 1990, con una breve parentesi nel 1996.

Il pugile americano era soprannominato Iron Mike ed è diventato noto anche per i suoi eccessi e il suo turbolento trascorso fuori dal ring.