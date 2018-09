Mike Colter, star di Luke Cage, sotto accusa per la sua reazione al 'caso' Ariana Grande

La star di Marvel's Luke Cage - la cui seconda stagione è andata in onda qualche mese fa su Netflix - Mike Colter, è finito nel polverone mediatico per aver scritto un tweet che riguarda la questione Ariana Grande. Vediamo cosa è successo.

Il fatto si è svolto durante la celebrazione del funerale di Aretha Franklin: Ariana Grande doveva esibirsi alle esequie della grande cantante e Bishop Charles H. Ellis III ha fatto una battuta di cattivo gusto sulla ragazza, oltre a toccarle il seno in mondovisione.

Colter ha dunque scritto un tweet, che è stato poi rimosso, in cui si legge: "adesso è così che vengono scattate le foto: ma chissene importa!"

Successivamente l'attore di Luke Cage si è scusato pubblicamente:

"Ciao a tutti. Mi scuso per il mio tweet di prima. In nessun modo condono un comportamento del genere. Volevo solo sottolineare l'assurdità dell'atto stesso. Era sarcasmo forse un po' mordace. Mi sono reso conto rapidamente che non era stato inteso come tale. Ma poi sono stato ad un evento per tutto il giorno e dunque mi scuso per il ritardo nelle spiegazioni🙏🏿"

Per quanto riguarda Ellis e il suo gesto, anche lui si è scusato pubblicamente per aver toccato il seno della cantante (via Variety):

"Non toccherei mai di proposito il seno di una donna. Sinceramente non so cosa sia successo. Ho messo il braccio intorno a lei. Forse ho superato il limite, di certo sono stato troppo amichevole ma ripeto, mi scuso per il gesto."