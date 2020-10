Mike Flanagan sui fantasmi nascosti e il finale di stagione di The Haunting of Bly Manor

C'è molto di cui parlare quando si tratta di The Haunting of Bly Manor, il seguito di Mike Flanagan all'altrettanto spettrale The Haunting of Hill House. I nuovi episodi erano pieni di easter egg e fantasmi nascosti e sebbene la storia fosse un po’ più romantica e meno spaventosa di Hill House, i fan hanno apprezzato.

Durante un’intervista rilasciata a Collider, Mike Flanagan ha risposto a moltissime domande sullo spettacolo la prima delle quali incentrata proprio sui fantasmi nascosti sullo sfondo delle inquadrature.

“Per prima cosa posso dirti che questa è stata un'idea di Trevor Macy” afferma Flanagan “non importa quanti fantasmi ci siano nascosti nella stagione, anche se li trovi tutti, ti diremo che ce ne sono altri due. È iniziato come parte della presentazione di Hill House, qualcosa di cui eravamo davvero entusiasti. Adoro quelle foto che ora diventano virali. Non volevamo fare altro che spaventare solo un paio di persone. L'abbiamo eseguito mettendo le comparse vestite e truccate ogni giorno in attesa, cercando un'opportunità per metterli in scena. Per Bly, era importante trovare un modo in cui i fantasmi potessero effettivamente far parte della narrazione questa volta invece di così tante facce casuali, volevo che si inserissero davvero nella storia e che avremmo scoperto alla fine chi erano.”

La famiglia è un tema ricorrente nel lavoro di Flanagan e importante dato che in un certo senso ha la sua famiglia prescelta con molte persone con cui continua a lavorare.

“Sì. Penso che la differenza tra la famiglia che ereditiamo e la famiglia che scegliamo sia qualcosa che mi interessa molto" ha affermato. "Parliamo dei membri di questo cast e della nostra troupe come una famiglia. Penso che con Hill House molti di noi che ci hanno lavorato abbiano riversato così tante informazioni e ispirazione sulle nostre famiglie e sulle nostre famiglie allargate perché la struttura di Hill House riguardava quelle dinamiche familiari. Non volevamo farlo di nuovo intenzionalmente. C'era la sensazione che questa stagione avesse un sacco di presentazioni che erano richieste, mentre in Hill House, dovevamo credere che tutti sullo schermo si conoscessero meglio di chiunque altro."

Flanagan ha dichiarato che il racconto di Henry James “Il giro di vite” è stato un punto di partenza fondamentale per l’intero arco della stagione e ha commentato anche la bellissima storia d’amore tra Dani e Jamie:

“Mi sembrava che fosse essenzialmente la direzione in cui dovevamo andare. Sì, è una storia di fantasmi, ma parla anche di dolore perdita, morte e trauma familiare. Nell'interesse di cercare di non ripetere nulla della prima stagione, l'idea che questa doveva essere una vera storia d'amore è stata una delle primissime cose a cui abbiamo pensato. Il nostro obiettivo era fondamentalmente usare questa storia di fantasmi come scusa per raccontare una tragica storia d'amore, per vedere nascere una relazione, vedere un picco, e poi morire e vivere nell'eco di quella perdita."

L’episodio flashback è stato una sfida, ma lo showrunner afferma che è il suo preferito della stagione:

“In Hill House avevamo intenzione di raccontare una storia completa della famiglia Hill e dei residenti di Hill House prima che i Crain si trasferissero. Non siamo riusciti a farlo. Lo avevamo scritto, lo avevamo scelto, lo avevamo programmato, è stato eliminato prima che potessimo girarlo mentre stavamo cercando di portare a termine la stagione in tempo e nel budget.”

“La nostra idea era che l'esperienza di essere un fantasma fosse qualcosa che avremmo potuto davvero approfondire in questa stagione” prosegue Flanagan “Se muori sul terreno di Bly Manor, la prima cosa che accade è che attraversi un periodo di intensa negazione ed è lì che abbiamo avuto Hannah. Abbiamo cercato di illustrare quel periodo con Peter Quint quando è stato ucciso per la prima volta nel quinto episodio. Quando lo vedi uscire e non ricorda cosa è successo, prende la bambola e mentre la fissa nella sua mano inizia a ricordare, ma la bambola cade. Quindi l'idea era che questa prima fase fosse questo tipo di vita sognata che le persone potevano ancora portare avanti. Possono inventare nuovi vestiti per se stessi, cosa che fa Hannah, ma una volta che accetti il fatto di essere morto le regole cambiano. A quel punto, rimbalzi involontariamente avanti e indietro tra ciò che è presente, ciò che è il passato, ciò che è il futuro. Quello con cui è stato davvero divertente giocare qui era l'idea del decadimento della memoria. Quell'idea che un fantasma sia soggetto a quel deterioramento, che mentre i loro ricordi svaniscono, il fantasma svanisce fisicamente, e i loro ricordi diventano sempre meno affidabili.”

Flanagan ha parlato anche del finale di stagione:

“Volevo iniziare con Jamie addormentata sulla sedia. Nel pilot, doveva essere la primissima inquadratura, e poi avremmo terminato la serie esattamente con la stessa scena, ma ci sarebbe stata una mano lì. La mano di Dani. Penso che Dani sia assolutamente con lei, il bello di una grande storia d'amore è che anche se non riesci più a vedere quella persona, anche se quella persona non c’è più, qualsiasi tipo di amore, amore romantico, amore familiare, amicizia profonda, tu puoi continuare a sentirli.

Il successo di Hill House ha portato con sé responsabilità per la seconda stagione:

“Non ci aspettavamo che la prima stagione trovasse un pubblico. Ci speravamo, ma non c'era nulla che indicasse che la gente l'avrebbe mai vista. La priorità è semplicemente diventata se questa è l'unica cosa che faremo in televisione, facciamo qualcosa di cui siamo orgogliosi e che è importante per noi e se nessuno lo vede, allora possiamo sempre tornare indietro e dire, "Bene, abbiamo fatto comunque quello che volevamo."

Peter Quint è stato sicuramente uno dei personaggi più enigmatici, Flanagan racconta che non voleva umanizzarlo:

“Una delle cose che è stata molto eccitante all'inizio era che Peter Quint era un vero cattivo. Alcuni personaggi, è molto più facile scoprirli più di altri, e inizialmente Peter mi è sembrato cattivo perché metteva in pericolo i bambini. E poi, quando apprendiamo le circostanze della morte di Rebecca, Peter incarna essenzialmente la mancanza di consenso assoluta all'interno di quella storia.”



Il tema delle storie di fantasmi sono senza tempo. Potrebbero essere ambientate in qualsiasi momento, in qualsiasi luogo e soprattutto il passare del tempo è importante in questa stagione.

“Ero un bambino negli anni '80. Sono nato alla fine degli anni '70. Ho molta nostalgia per quel periodo. C'è qualcosa di veramente divertente per me nell'horror degli anni '80. È stato quando ho scoperto il genere. Negli anni '80 avevamo un'identità molto più distinta per la musica, le acconciature e tutto il resto. È davvero divertente da interpretare e gli attori lo adorano, e perfettamente egoisticamente, suonerà davvero noioso, adoro ogni periodo di tempo che sembra contemporaneo in cui non ho a che fare con i telefoni cellulari dal punto di vista della scrittura. I telefoni cellulari sono la cosa peggiore cosa che sia mai capitata al genere dal punto di vista della scrittura.”

Amelia Eve, interprete di Jamie, ha condiviso recentemente alcune foto dal set di The Haunting of Bly Manor mentre se volete aguzzare la vista scoprite l'approfondimento su tutti i fantasmi che non avete notato in Bly Manor.