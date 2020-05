Mike Flanagan e Netflix ancora insieme: in arrivo l'adattamento di The Midnight Club

Si rinnova la The Midnight Club. collaborazione tra Mike Flanagan e Netflix: l'ideatore di The Haunting of Hill House svilupperà una nuova serie tv ispirata all'opera di Christopher Pike.

Pubblicato nel 1994, The Midnight Club è "un romanzo per ragazzi ambientato al Rotterdam Home, una clinica per adolescenti con malattie terminali. Un gruppo di pazienti inizia a ritrovarsi ogni sera a mezzanotte per raccontarsi storie dell'orrore. Una notte, però, il gruppo stringerà un patto: chiunque di loro morirà per primo dovrà contattare gli altri dalla tomba".

Secondo le fonti, inoltre, The Midnight Club incorporerà anche altre opere di Pike.

Mike Flanagan (attualmente legato anche a titoli come Midnight Mass e il sequel di Hill House, The Haunting of Bly Manor) adatterà la serie assieme a Leah Fong (Once Upon A Time, The Magicians), e entrambi saranno produttori esecutivi dello show al fianco di Trevor Macy e Julia Bicknell.

Al momento non si hanno informazioni su un possibile inizio delle riprese, né la piattaforma di streaming Netflix ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione in merito.

E a proposito di Bly Manor, di recente Flanagan ha voluto rassicurare i fan dichiarando che non vi saranno rinvii a causa del Coronavirus per il debutto della serie su Netflix.