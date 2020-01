Mike Flanagan rivela che non dirigerà tutti gli episodi di The Haunting of Bly Manor

Dopo aver rivelato l'inizio delle riprese di Midnight Mass, Mike Flanagan ha fornito alcuni dettagli sull'altro lavoro che lo vedrà coinvolto nel 2020, ossia The Haunting of Bly Manor, seguito spirituale della riuscita The Haunting of Hill House.

Nello specifico, lo showrunner ha spiegato che, a differenza della prima stagione, non sarà alla regia di tutti gli episodi: "dirigerò un solo episodio di BLY, abbiamo riunito dei fantastici registi che ne saranno al timone" ha scritto su Twitter in risposta ai dubbi di un utente. In compenso, Flanagan si occuperà della regia di tutti gli episodi di Midnight Mass, serie in sette episodi che seguirà una comunità che vive su una piccola isola e che comincia a sperimentare eventi miracolosi dopo l'arrivo di un misterioso e carismatico sacerdote.



Dopo aver adattato il romanzo L'incubo di Hill House di Shirley Jackson, con la seconda stagione Flanagan cambia la location. Questa volta, infatti, il teatro delle vicende sarà Bly Manor, il luogo in cui si svolge il racconto Il giro di vite, scritto nel 1898 da Henry James. La storia è quella di una governante che si occupa di due giovani orfani in una magione inquietante e infestata. Nei mesi scorsi, Flanagan ha parlato anche delle maggiori influenze su The Haunting of Bly Manor, che si preannuncia anche più spaventosa della prima stagione.



Insomma, per i fan dei lavori di Flanagan si prospetta un 2020 molto intenso. Siete in attesa di Midnight Mass e di The Haunting of Bly Manor?