Mike Flanagan rivela che le riprese di Midnight Mass di Netflix inizieranno nel 2020

Dopo il successo di The Haunting of Hill House e il divisivo Doctor Sleep cinematografico, per Mike Flanagan di prospetta un 2020 davvero ricchissimo, essendo previste per quest'anno le riprese dell'attesissima The Haunting of Bly Manor e a quanto pare anche quelle della nuova serie originale Netflix Midnight Mass

L'autore è infatti tornato su Twitter per condividere con i suoi follower alcuni aggiornamenti sui progetti che lo attendono quest'anno. Prima di passare a Midnight Mass, Flanagan ha così iniziato la sua discussione parlando del suo ritorno a Vancouver per ultimare i lavori su The Haunting of Bly Manor, ultimata la quale comincerà poco più tardi e sempre nel 2020 la produzione della nuova serie originale da lui curata e creata.



Sappiamo ancora molto poco di Midnigh Mass eccetto la trama, che seguirà nel corso dei suoi sette episodi una comunità che vive solitaria su di una piccola isola e che comincia a sperimentare eventi miracolosi dopo l'arrivo di un misterioso sacerdote. L'autore ha comunque rivelato che sta sviluppando la serie già da un po' di anni - per l'esattezza dal 2016 - e che non vede l'ora di poterci lavorare senza altri impegni.



Attendente di più The Haunting of Bly Manor o Midnight Mass su Netflix? Fateci sapere cosa ne pensate.