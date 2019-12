Anche Robert Longstreet in Midnight Mass, serie horror di Netflix diretta da Mike Flanagan

Secondo Bloody Flicks, l'attore Robert Longstreet ha firmato per ricongiungersi con il regista di Doctor Sleep Mike Flanagan per la serie horror Midnight Mass, che sarà prodotta da Netflix.

L'attore lo ha rivelato durante un'intervista con il sito, in cui ha dichiarato:

“Nel 2020 dovrò lavorare di nuovo con Mike Flanagan in una nuova serie di Netflix chiamata Midnight Mass. Immaginatemi mentre ridacchio come un bambino felice quando lo dico perché è esattamente come mi sento."

Oltre al recente Doctor Sleep, sequel dello Shining di Stanley Kubrick, Longstreet e Flanagan hanno lavorato insieme in The Haunting of Hill House, altra serie del servizio di streaming on demand acclamato da critica e pubblico. In Midnight Mass, una comunità isolana assiste ad eventi miracolosi - e presagi spaventosi - dopo l'arrivo di un giovane sacerdote carismatico e misterioso. La serie horror sarà composta da sette episodi e sarà prodotta esecutivamente dal creatore/regista Flanagan.

Ricordiamo che Netflix e Flanagan stanno collaborando anche per The Haunting of Bly Manor, nuova iterazione della serie antologica horror. Quali sono le vostre aspettative per queste due nuove serie? Avete visto Doctor Sleep e Hill House? Vi sono piaciuti? Fatecelo sapere nella sezione dei commenti.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo anche ad un saggio di critica su Doctor Sleep.